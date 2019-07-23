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El Bablı sanayiciler Gaziantep'te

- Suriye'nin El Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish: - "Savaştan çok zarar gördük ama şartlar ne olursa olsun karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz"

El Bablı sanayiciler Gaziantep'te
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GAZİANTEP (AA) - El Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish, kentlerinin geçmişte Suriye'nin en büyük ticaret ve sanayi bölgesi olduğunu belirterek, "Savaştan çok zarar gördük ama şartlar ne olursa olsun karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

Gaziantep Sanayi Odası’ndan (GSO) yapılan açıklamaya göre, Darwish ve yönetim kurulu üyeleri, odayı ziyaretlerinde GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Heyet, ikili ticaret, bölgede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Adnan Ünverdi, El Bab heyetini GSO’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Temennimiz Suriye’de yaşanan karışıklığın bir an önce bitmesi ve çözüme kavuşmasıdır. Burada kalıcı barışın tesis edilmesi, iki kardeş ülkenin bir arada yaşaması en büyük dileğimiz. İkili ticareti geliştirmek amacıyla geçen yıl Suriye tarafında bazı bölgeleri ziyaret ettik. Sizlerin normal iş hayatına dönmenizi canı gönülden istiyoruz. Ziyaretiniz için teşekkür ediyoruz."

El Bab Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Zein Alabdeen Darwish de ev sahipliği için GSO yönetimine teşekkür ederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk halkına bize verdikleri desteklerden dolayı çok teşekkür ediyoruz. El Bab eskiden çok bilinen ve tanınmış bir ticari bölgeydi. Suriye’de en büyük ticaret ve sanayi bölgesi burasıydı. Savaştan çok zarar gördük ama şartlar ne olursa olsun karşılıklı olarak ticari ilişkileri geliştirmek istiyoruz. Bu konuda sizden destek bekliyoruz."




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Anahtar Kelimeler:
El-BabGaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan ÜnverdiSuriye
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