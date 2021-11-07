El ele verdiler Tire'ye yeni bir tesis kazandırdılar

Tarım ve hayvancılıkta Ege Bölgesi’nin en önemli merkezlerinden biri olan Tire, yeni ve modern mezbahasına kavuştu. Modern bir anlayışla projelendirilen Tire Gökçen Mezbahası, yapılan tören ile hizmete açılırken, törene Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran, Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Tire Belediye Başkanı Salih Atakan Duran ile Tire Kaymakamı Fatih Çobanoğlu da törende konuşma yaparak, tesisin bölgeye hayırlı olmasını dilediler.

Toplam 60 milyon TL’lik bir yatırımla bölgeye kazandırılan Tire Gökçen Mezbahası’nın önemli bir eksikliği giderdiğini söyleyen Tire Gökçen Mezbahası Kurucusu Ayhan Uzunay ise Ege Bölgesi’nin besicilik anlamında en önemli ilçelerinden olan Selçuk, Bayındır, Tire ve Ödemiş’in ortasında bulunan Gökçen’e bu tesisi kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

60 milyon liralık yatırım

Tire’de besiciliğin son derece önemli olduğunu ancak besicilerin hayvanlarının kesimi için çok uzak yerlere gitmek zorunda kaldıklarını ifade eden Ayhan Uzunay, “17 sene Gökçen Belediye Mezbahası’nı işlettik ancak bölgenin daha modern, steril ve seri bir tesise ihtiyacı vardı. Tire’de doğup büyümüş Uzunay Et olarak bu bölgeye bu tesisi kazandırmak istedik ve 7 yıllık bir çalışma sonunda bugün bunu başardık” diye konuştu.

60 milyon TL’lik bir yatırımla, 2 bin metrekare kapalı alana sahip Gökçen Mezbahası’nı son derece modern bir tesis olarak inşa ettiklerine dikkat çeken Uzunay, “1990 yılından beri Tire’de besicilik ve hayvancılık yapan Uzunay Et olarak mezbaha işletmesi konusunda da 17 yıllık tecrübeye sahibiz. Bu tecrübemizi ve bu iş alanının ihtiyaçlarını düşünerek, sıfırdan projelendirerek bu yatırımı gerçekleştirdik” dedi.

Biyolojik arıtma, günlük 99 büyükbaş kesim

Günlük 99 büyükbaş ya da 1485 küçükbaş kesim kapasitesine sahip olduklarını söyleyen Uzunay, “Bir büyükbaşın kesimi 15 küçükbaşın kesimine eşdeğerdir. Bu anlamda bir günde 1485 küçükbaş kesebiliyoruz. Büyükbaş kesimi yapacağımız zaman ise günlük 99 büyükbaş kapasitemiz var. İleriki yıllarda ihtiyaca göre bu kapasitemizi 300 büyük başa çıkarabilecek şekilde tesisimizi projelendirerek hayata geçirdik” dedi.

Bu modern tesisin Tire’ye ve bölgeye bir katkı olarak da değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Uzunay, “Tesisimizin kendine ait 200 metreküplük biyolojik arıtma tesisi de bulunuyor. Bu anlamda çevreye de duyarlı bir tesis. Toplamda 40 kişilik sabit bir istihdam sağlayacak Gökçen Mezbahası, 80 kişilik bir çalışan kapasitesi ile faaliyet yürütecek” diye konuştu.

“Besicinin maliyet desteğine ihtiyacı var”

Mezbahanın arkasında bulunan kendi arazilerini Tire Belediyesi’ne 30 yıl boyunca bedelsiz olarak Tire Hayvan Pazarı’nın kurulması için tahsis etmek istediklerini söyleyen Uzunay, “Teklifimizi Tire Belediyesi’ne sunduk, Tire Belediye Meclisi onaylarsa Tire Hayvan Pazarı’nı da bu bölgeye taşımak istiyoruz” diye konuştu.

Uzunay Et olarak Tire için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini söyleyen Ayhan Uzunay, “Devlet desteği almadan, kendi öz sermayemiz ile bölgeye bu tesisi kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Devletin hayvancılık konusunda maliyetleri düşürecek destek vermesini, yemin, mazotun fiyatını düşürecek destek mekanizmaları oluşturması gerektiğini düşünüyorum. Bu anlamda besiciliğin büyük desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilerek tesisin açılışı gerçekleştirildi.