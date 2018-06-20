Elazığ'da kanatlı sektörü devlet desteğiyle canlandı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Elazığ'da, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının ilgili kuruluşu Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından verilen hibe destekleri kentte bir zamanlar durma noktasına gelen sektörünü yeniden canlandırdı.



Kentte ekonomik sebeplerden 2000'li yıllardan itibaren gerileme gösteren kanatlı eti üretimi son 4 yılda TKDK tarafından verilen hibe destekleriyle 2,75 kat artış göstererek 33 milyon seviyesine ulaştı.

Sektördeki gelişim bin 500’ü doğrudan 4 bin 500 kişiye istihdam sağladı.



İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Turan Karahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kanatlı sektörünün 2014'ten itibaren TKDK'nin verdiği hibe destekleri sayesinde Avrupa standartlarında modern çiftliklerin kurulmasıyla büyük bir gelişim gösterdiğini belirtti.



Yatırımcıya verilen hibe desteklerinin yüksek kapasiteli çiftliklerin kurulmasına olanak sağladığını ifade eden Karahan, şöyle konuştu:



"Bakanlığımızın yüzde 65'e varan hibe destekleriyle birlikte dönemlik 2 milyon kapasite olan kanatlı sektörü dönemlik 5,5 milyon kapasiteye ulaştı. Yıllık üretim miktarımız ise 33 milyon seviyelerine ulaştı. 4 yıllık süre zarfından yaklaşık 120 milyon liralık bir hibe desteği sadece kanatlı sektörü için verildi."



Karahan, kanatlı sektöründeki gelişimin kentte kuluçkahane, damızlık ünitesi, yem fabrikası ve kesimhane gibi entegre tesislerin kurulmasına da vesile olduğunu dile getirdi.

Özel sektör tarafından kurulan entegre tesislerin sektörün gelişimini daha da tetiklediğini vurgulayan Karahan, şöyle devam etti:



"Bakanlığımızın destekleri ve yeni yatırımlarla önümüzdeki süreçte de gelişmeye müsait olan bu sektörün bölge illerini de etkileyecek düzeyde daha da gelişmesini hedefliyoruz. Tabii ki bu gelişmenin getirdiği üretim miktarıyla birlikte Elazığ'dan geçen yıl itibariyle kanatlı sektöründe Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerine 13 milyon dolarlık bir ihracat gerçekleştirildi. İnşallah önümüzdeki süreçte bu rakam daha da artacaktır."



- 4 bin 500 kişinin ekmek kapısı



Karahan, dünyada artan insan sayısına paralel gıda ürünlerine olan ihtiyacın da arttığını ve beyaz etin üretimdeki avantajlarından dolayı bu ihtiyacı karşılamada önemli bir alternatif olduğuna dikkati çekti.



Bu yönüyle kanatlı sektörünün geleceğin önemli sektörleri arasında yer aldığını aktaran Karahan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakanlığımızın üreticilerimize ve çiftçilerimize yönelik yapmış olduğu desteklerle birlikte kentte yok olma noktasına gelen kanatlı sektörü yeniden şahlandı ve gün yüzüne çıktı. Şu anda birçok aile geçimini bu sektörden temin ediyor. Doğrudan bin 500 insanın dolaylı olarak 3 bin kişinin istihdamına vesile olan bir sektörden bahsediyoruz. Paydaş kurumlarla birlikte bu sektörün daha da gelişmesi için çalışmalarımıza devam edeceğiz."