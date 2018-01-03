Elazığ'dan 4 kıtaya ferrokrom ihracatı

ELAZIĞ (AA) - İSMAİL ŞEN - Dünyanın en büyük pazarlanabilir sert parça krom cevheri üreticisi ve ihracatçısı Eti Krom, 4 kıtaya ferrokrom ihracatı gerçekleştirerek ülke ekonomisine önemli bir katma değer sağlıyor.

Türkiye'nin tek yüksek kaliteli ve yüksek karbonlu ferrokrom üreticisi ünvanına sahip olan Eti Krom, Elazığ'ın Alacakaya ilçesindeki yataklardan çıkardığı madenle, Türkiye'nin krom cevheri üretiminin yarısını gerçekleştiriyor.

Yıldırım Holding tarafından 2004 yılında Türkiye Özelleştirme İdaresi'nden satın alınan Eti Krom, geçen yıl ülkenin 1 milyon 254 bin 585 ton olan krom cevheri üretiminin 612 bin tonunu tek başına gerçekleştirdi.

Krom cevheri üretiminin yarısını kendi tesislerinde işleyen firma, geriye kalan üretiminin yarısını yine holding bünyesinde bulunan İsveç'teki Vargön Alloys ferrekrom üretim tesisine, geri kalanını ise başta Çin olmak üzere başka ülkelere ihraç ediyor.

Ekim ayı itibariyle 400 bin ton krom cevheri ve 65 bin 741 bin ton ferrekrom üretimi üretimi gerçekleştiren Eti Krom, geçen yıldan kalan üretimle birlikte toplamda 391 bin ton krom cevheri ve 82 bin 247 ton ferrokrom ihracatı yaptı.

Eti Krom, ürettiği yüksek karbonlu ve yüksek kaliteli ferrokromu başta Avrupa olmak üzere, Amerika, Asya ve Avustralya kıtasına ihraç ediyor.

- Avrupa'nın ihtiyacının büyük bir bölümü Elazığ'dan karşılanıyor

Eti Krom AŞ Genel Müdürü Mustafa Eyyuboğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, krom cevherinin başlıca metalurji, kimya, refrakter ve döküm sanayi olmak üzere önemli bir kullanım alanına sahip olduğunu belirtti.

Eti Krom olarak dünyanın en büyük pazarlanabilir sert parça krom cevheri üreticisi ve ihracatçısı olduklarını vurgulayan Eyyuboğlu, üretimin yarısını Elazığ'da bir üst mamul olan ferrokroma dönüştürdüklerini belirtti.

İhracatın tamamına yakınını Avrupa ve Asya ülkelerine yaptıklarını aktaran Eyyuboğlu, şöyle devam etti:

"Bu yılın ekim ayrı itibarıyla toplam ihracatımız 391 bin ton kromdur. Bunun yarısı Asya ve kalan yarısı Avrupa'ya ihraç edilmiştir. Çin Asya'daki en büyük müşterimizdir. Yine İsveç'te Yıldırım Holding çatısı altında faaliyet gösteren Vargon Alloys Avrupa'daki en büyük müşterimizdir. Elazığ olarak Avrupa'nın krom ihtiyacını doyuran bir merkez konumundayız. 2016 yılında holding bünyesindeki üretim tesislerinden Etikrom 612 bin ton ve Kazakistan'daki Voskhod Chrome ise 356 bin ton olmak üzere toplam 968 bin ton krom cevheri üretimi gerçekleştirmiştir."

Eyyuboğlu, Eti Krom'un Türkiye'nin tek yüksek kaliteli ve yüksek karbonlu ferrokrom üreticisi olduğunu dile getirdi.

Geçen yıl 74 bin 259 ton ferrokrom üretimi gerçekleştirdiklerini aktaran Eyyüpoğlu, "2017 yılı ekim ayı itibarıyla toplam 82 bin 247 ton ferrokrom ihracatımız gerçekleştirilmiştir. Üretmiş olduğumuz ferrokromu 4 kıtaya gönderdik. Bu miktarın yüzde 44'ü Avrupa, yüzde 38'i Amerika, yüzde 17'si Asya ve yüzde 1'i Avustralya kıtasındaki ülkelere ihraç edildi." dedi.

- ''Sıfır atık prensibiyle çalışıyor"

Eyyuboğlu, sıfır atık prensibiyle faaliyet gösteren Eti Krom'un yüzde yüz çevreci bir kuruluş olduğunu ve yılda 15 bin ton atık metali geri kazandığına dikkati çekti.

Krom üretim tesisleri içerisinde faaliyet gösteren Etibeton'un fabrikanın atıklarını proses ederek bu atıklardan hazır beton, kilitli parke taşı, bordür ve su oluğu imal edildiğine işaret eden Eyyuboğlu, şöyle konuştu:

"İmal ettiğimiz bu ürünleri gerek kendi iç ihtiyacımız gerekse çevremizdeki kurum ve kuruluşlara satarak, zaman zaman hibe ederek ya da maliyetine satarak aynı zamanda önemli bir sosyal sorumluğumuzu da yerine getirmekteyiz. Yine proseslerimizden çıkan cüruflar kırma işleminden geçirildikten sonra yol inşaatlarında dolgu malzemesi olarak kullanılmaktadır. Halen yapımı devam eden Elazığ Bingöl karayoluna bu amaçla önemli oranda malzeme desteği yapılmıştır."

Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin sıralandığı 2016 Fourtune 500 Türkiye sıralamasında Eti Krom'un 294. sırada yer aldığının altını çizen Eyyuboğlu, geçen yıl İstanbul Sanayi Odası tarafından yapılan 500 büyük sanayi kuruluşu sıralamasında da Eti Krom'un 202. sırada yer aldığını, Eti Krom'un Türkiye ekonomisine katkı sağlayan önemli sanayi ve madencilik kuruluşlarından biri olduğunu sözlerine ekledi.







