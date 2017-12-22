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Elda İçecek AŞ'nin üretim tesisi için satış ilanı

İZMİR (AA) - Türkiye distile alkollü içecek pazarında önemli paya sahip Elda İçecek AŞ'nin üretim tesisi, kamu alacağından dolayı açık artırma usulüyle satılacak.Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre,...

Elda İçecek AŞ'nin üretim tesisi için satış ilanı

İZMİR (AA) - Türkiye distile alkollü içecek pazarında önemli paya sahip Elda İçecek AŞ'nin üretim tesisi, kamu alacağından dolayı açık artırma usulüyle satılacak.

Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, İTOB OSB içinde 6 bin 954 metrekare arsa üzerine kurulu bahçeli fabrika binası ile tesis içindeki makina ve teçhizatlar kamu alacağının tahsili için satılacak. Menderes Vergi Dairesi Müdürlüğünde 7 Mart'ta açık artırma yoluyla yapılacak satışta 42 milyon 500 bin liralık rayiç bedel belirlendi. İlk ihalede satışın yapılamaması halinde 14 Mart'ta ikincisi düzenlenecek.

İhale için 3 milyon 187 bin 500 liralık teminat tutarı da belirlendi.

Yıllık 15 milyon litre distile alkollü içecek üretim kapasitesiyle Türkiye rakı pazarında önemli pazar payına sahip Elda İçecek, 2004 yılında İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş önderliğindeki bir grup yatırımcı tarafından kurulmuştu.


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