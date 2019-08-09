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Elde kalan karpuzlar işçiye bayram hediyesi oldu

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde yetiştirilen ve pazarlama sıkıntısı nedeniyle çiftçinin elinde kalan karpuzlar, Bursa'daki bazı fabrika sahipleri tarafından satın alınıp işçilere Kurban Bayramı hediyesi olarak dağıtıldı.

Elde kalan karpuzlar işçiye bayram hediyesi oldu
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“Marmara’nın Antalya’sı” olarak nitelendirilen Osmaneli’de, para etmediği için mahsulü tarlada bırakan çiftçilere sanayici destek oldu.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı’nın girişimleri sonucu, ilçede üretilen binlerce karpuz Bursa’daki Uludağ Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) faaliyet gösteren fabrikaların işçilerine gönderildi.

Yağcı, bayram öncesi çiftçilerin yaşadığı zorlukları bildiklerini söyledi.

Çiftçilerin, harcadıkları emeğe karşılık ürünün değerini bulamadıklarında ve tarlada bırakmak zorunda kaldıklarında yorgunluklarının arttığını belirten Yağcı, “Geçen yıl bölgemizde karpuz fiyatları iyiydi. Bu anlamda bu yıl çok ciddi anlamda yatırım yapıldı.” dedi.

Karpuzun pazarlanması konusunda bu sene ciddi sıkıntı yaşandığını, bu nedenle çiftçiye bir nebze de olsa yardımcı olmak istediklerini dile getiren Yağcı, “Dedik ki hem işçimiz hem üreticimiz memnun olsun, ülkenin ekonomik yükünü taşıyan sanayicilerimiz de aracı olsun. Bu düşüncemize Uludağ OSB’deki sanayicilerimiz sahip çıktı. Bu kapsamda Bilecik’ten karpuz, Bursa Yenişehir’den biber gibi ürünleri çalışanlarına hediye ettiler.” diye konuştu.

Uygulamanın her yıl tekrarlanmasını amaçladıklarını aktaran Yağcı, “Bizde un var, şeker var, yağ var. Bunu karıştırmasını bilirsek çok lezzetli helva olur. Biz başlattık, inşallah arkası gelir. Osmaneli’den kamyonlarla karpuz gidiyor. Devamının gelmesini temenni ediyorum.” ifadesini kullandı.

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