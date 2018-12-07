ELDER'den enerji verimliliği çalıştayı

İSTANBUL (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) ve Fransa Büyükelçiliği Ekonomi Biriminin iş birliğiyle "Enerji Verimliliği Çalıştayı" düzenlendiği bildirildi.

ELDER'den yapılan yazılı açıklamaya göre, çalıştay kapsamında enerji verimliliği, akıllı şebekeler, dijital dönüşüm ve dağıtım şebekelerinin geleceği gibi konular ele alındı.

Çalıştayda Türkiye ve Fransa'daki elektrik sektörünün mevcut durumu ve enerji verimliliği altyapısı değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Enerji Verimliliği Daire Başkanı Ersoy Metin, Türkiye'nin enerji verimliliği alanında yaptığı çalışmaların "Enerji Verimliliği Ulusal Eylem Planı" ile farklı bir boyuta geçtiğini kaydetti.

Türkiye'nin enerji verimliliği alanında çalışmalarına hız verdiğini belirten Metin, "Avrupa Birliği standartlarıyla uyumlu olarak 2023 yılında birincil kaynaklardan sağladığımız enerji tüketimini yüzde 14 azaltmayı hedefliyoruz. Elektrik dağıtım sektörünün verimlilik çalışmalarına hazırlanması için mevzuat çalışmaları da sürüyor. Dağıtım şirketlerinin müşteri ile enerji verimliliği konusunda yaptığı görüşmelerde, dağıtım şirketlerine yüzde 50'ye kadar teşvik verilmesi mekanizmasını hayata geçirmeyi hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AFD Fransa Kalkınma Ajansı Ülke Direktörü Serge Snrech de Türkiye ile ulusal fonlar konusunda iş birliği yaptıklarını belirtti.

Türkiye'nin gelişmekte olan ve Fransa'nın değer verdiği bir ülke olduğunu aktaran Snrech, "Çevre konusunda ve sosyal konularda Türkiye’ye yatırım yapmayı hedefliyoruz. Yine Türk bankalarıyla kredi likiditasyonu konusunda temaslarımız sürüyor. Bunun için 10 milyon avroluk bir kaynak ayırdık. Türkiye’de bir bölge ofisimiz bulunuyor. Gelecek yıl buradaki operasyonlarımıza Balkanlar, Kafkaslar ve Ukrayna’yı da dahil edeceğiz. Bu ofis bölgeyle Fransa’nın iletişimini sağlayacak. Bu nedenle Türkiye’yi stratejik önemde bir ülke olarak görüyoruz." ifadelerini kullandı.