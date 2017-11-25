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Elektrik borcu olan çiftçilere fark ödemesi desteği yok

- Bazı illerde üretim yapan, tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu bulunan çiftçilere, bu borçlarını ödeyinceye kadar fark ödemesi desteklemesi yapılmayacak

Elektrik borcu olan çiftçilere fark ödemesi desteği yok

ANKARA (AA) - Tarımsal sulamaya ilişkin elektrik borcu olan, yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren 6 ilde üretim yapan çiftçiler, borçlarını ödeyinceye kadar 2017 ekilişine ait fark ödemesi konu ürünler için alacağı fark desteklerinden faydalanamayacak.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının, Tarımsal Sulamaya İlişkin Borcu Bulunan Çiftçilere Bu Borçları Ödeninceye Kadar 2017 Ekilişine Ait Fark Ödemesi Desteklemesi Yapılmamasına İlişkin Uygulama Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Buna göre, yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına giren ve 2017 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Şırnak'ta tarımsal amaçlı sulamada kullanılan elektrikten kaynaklanan borcu olan çiftçilere verilecek 2017 ekilişi fark ödemesine konu ürünlerde alacağı fark ödemesi destek ödemelerine bloke konulacak.

Bloke konulmuş fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde, çiftçinin alacağı bitkisel üretim destekleme hak edişinin çiftçiye ödenebilmesi için şirketin borcun ödendiğini bankaya bildirmesi gerekecek. Bildirim yapıldıktan sonra destekleme alacağı, hak sahibine verilecek.

Çiftçinin, borcun karşılığı bedelin şirket hesabına aktarılmasını talep etmesi halinde, düzenlenecek muvafakatnameye göre destekleme tutarından, şirket tarafından bankaya bildirilen borç miktarı kadar kısım şirket hesabına aktarılacak. Aktarım işleminden sonra çiftçinin bakiye alacağı kaldığı takdirde söz konusu tutar çiftçiye ödenecek.

Şirket, borçlulara ait bilgileri ve miktarlarını gösteren listeleri, ödeme yapılmadan en geç 3 iş günü önceden bankaya iletecek.


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Tarım Ve Hayvancılık BakanlığıFark ödemesiGıdaResmi Gazete
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