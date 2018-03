Elektrik Dağıtım Sektöründe 2. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi

ANTALYA (AA) - Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yaşar Arslan, Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından hazırlanan güvenlik kültürü raporuna göre meslek hastalıklarının tümü ile iş kazalarının yüzde 98'inin önlenebilir olduğunu belirterek, "Kazaların yüzde 4 ila 5 arası enerji sektöründe meydana geliyor. Başta bakanlık olmak üzere, EPDK ve bütün kamu kurumları sektörümüzdeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükselmesine büyük önem ve destek veriyor." dedi.

Arslan, bu yıl Antalya'da ikincisi "Önleme Kültürü" temasıyla düzenlenen Elektrik Dağıtım Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi'nde yaptığı konuşmada, elektrik dağıtım sektörünün tehlikeli ve çok tehlikeli işler sınıfında yer aldığını vurguladı

ELDER olarak tüm elektrik dağıtım şirketlerinde sağlam bir iş sağlığı ve güvenliği kültürünün oluşması ve sektöre emek verenlerin en üst seviyede iş güvenliği önlemleri altında çalışması için sektörde iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmayı misyon edindiklerini aktaran Arslan, dünyada her 1 dakikada 4 çalışanın iş kaynaklı kaza ve hastalıklardan hayatını kaybettiğini söyledi.

Türkiye'de ocak ayında ise 141 çalışanın aynı sebeplerden hayatını kaybettiğini, bu büyük oranlar nedeniyle iş sağlığı ve güvenliği konusunun BM seviyesinde ele alındığını ifade eden Arslan, şöyle devam etti:

"ILO verilerine göre ise dünyada her yıl ortalama 300 milyon iş kazası ve 160 milyon üzerinde de meslek hastalığı vakası meydana geliyor. 3 milyon işçi iş kazaları veya meslek hastalıkları nedeniyle hayatını kaybetmektedir. Buna bağlı olarak her yıl dünyada gayri safi milli hasılanın yüzde 4'ü yaralanma, kaza ve hastalıklar nedeniyle kaybolmaktadır. ILO tarafından hazırlanan güvenlik kültürü raporuna göre, meslek hastalıklarının tümü, iş kazalarının ise yüzde 98'i önlenebilir. Yani gerekli önlem ve çalışmalar yapılırsa her yıl dünya nüfusunun yaklaşık binde 4’ünü kaybetmeyeceğiz."

Arslan, son 20 yılda daha az işçinin tehlikeli işlerde çalışması ve iş yerlerinin daha güvenli olması yönünde yurt dışında yapılan çalışmalar sayesinde Japonya ve İsveç'te iş kazalarının yüzde 20, Finlandiya'da yüzde 62 oranında düştüğüne değinerek, Türkiye'nin de genç nüfusu, gelişen ekonomisi ve hızlı büyüme hedefiyle istenilen konuma gelmek için sürekli yeni önlemler aldığını anlattı.

Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre, 2016 yılında Türkiye'de 286 bin sigortalı çalışanın iş kazası yaşadığı bilgisini veren Arslan, şunları kaydetti:

"2016 yılındaki bu rakamlarda 2 bin çalışan ise ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. 2 bin hayatın parasal büyüklükte ölçülemeyeceğini bilerek ülke ekonomisine getirdiği diğer etkenleri de incelememiz gerekiyor. Bu kazaların Türkiye gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 4'ü civarında bir etkisi söz konusudur. Bunun görünür ve görünmez maliyetlerini topladığımızda iş kazalarının ülkemize maliyeti 80 milyar lira civarındadır. Kazaların yüzde 4 ila 5 arası enerji sektöründe meydana geliyor. Enerji kaynaklarımızı doğru bir şekilde kullanmak, kullanım sürecini en sağlıklı, sıfır risk politikasıyla yürütmek bizlerin elindedir. Başta bakanlık olmak üzere, EPDK ve bütün kamu kurumları sektörümüzdeki iş sağlığı ve güvenliği standartlarının yükselmesine büyük önem ve destek veriyor."

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ) Başkanı Mustafa Şahin de son yıllarda AB normlarına ve ILO sözleşmesine uyum sağlamak amacıyla Türkiye'de somut adımlar atıldığını ve kapsamlı mevzuat değişiklikleri yapıldığını söyledi.

Son verilere bakıldığında mevzuat ve uygulamalardaki uyumsuzluklar nedeniyle iş kazaları ve ölümlerin önüne geçilemediğine işaret eden Şahin, "İş yerinde uyulması gereken kurallar sadece bir prosedür değildir. Yapılan işin önemli bir parçası ve gereğidir. İşe yeni başlayan işçilerin bilgi ve tecrübe eksikliği ya da en tecrübeli işçilerin kendine fazla güven, acelecilik ya da benzer herhangi bir neden ciddi kazalara yol açabilecek tehlikeli durumlar oluşturmaktadır. Dolayısıyla etkili ve süreklilik arz eden sonuçlar elde etmek için çalışandan sendikaya, en üst düzey işverene kadar tüm kesimlerin sorumluluklarının bilincinde olması hayati önem taşımaktadır." diye konuştu.

"Çok tehlikeli meslek" grubunda bulunan elektrik dağıtım sektöründe iş sağlığı ve güvenliği konusundaki farkındalığı artırmak ve bu alandaki en son gelişmeleri masaya yatırmak üzere ELDER tarafından düzenlenen kongre, üç gün sürecek.