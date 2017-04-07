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Elektrik elektronik sektörünün ihracat lideri Vestel

- TET, Türkiye'de elektrik elektronik sektöründe geçen yıl en çok ihracat yapan firmanın Vestel olduğunu duyurdu - 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 14 Nisan Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek

Elektrik elektronik sektörünün ihracat lideri Vestel

İSTANBUL (AA) - Elektrik Elektronik ve Hizmet İhracatçıları Birliği (TET), Türkiye'de elektrik elektronik sektöründe 2016 yılında en çok ihracat yapan firmanın Vestel olduğunu açıkladı.

Birlik açıklamasına göre, elektrik elektronik ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren ihracat şampiyonlarının ödüllendirileceği 2016 TET İhracat Başarı Ödül Töreni, 14 Nisan Cuma günü İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, TET Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Kemal Ebiçlioğlu ve sektör temsilcilerinin katılacağı törende, Türkiye geneli Elektrik Elektronik, Hizmet sektörü, Edebi Eser ve Televizyon Dizileri alanlarında en çok ihracatı gerçekleştiren firmalar ödüllendirilecek.

Geçen yıl 10,2 milyar dolar olarak gerçekleşen elektrik elektronik sektör ihracatı, Türkiye ihracatının yüzde 7'sini oluşturuyor. Türkiye'de elektrik elektronik sektöründe 2016 yılında en çok ihracat yapan firmalar sırasıyla Vestel, Arçelik ve B/S/H Ev Aletleri oldu.

Ödül gecesinde sektörün alt ürün gruplarından olan Beyaz Eşya, Elektronik, Elektrik Üretim ve Dağıtım Ekipmanları, Kablo sektörlerinde de en çok ihracat gerçekleştiren firmalara ödülleri takdim edilecek.

TET bünyesinde bulunan hizmet sektörünün önemli ihracat kalemlerinden dizi, sinema ve kitap gibi kültürel hizmetler bu yıl 3. kez ödüllendiriliyor. Özellikle Latin Amerika ve Orta Doğu ülkelerine ihraç edilen Türk dizi ve sinema filmlerinin yapımcıları, dağıtımcıları, oyuncuları, yayın kanalı ve en çok ihraç edilen edebi eser yazarı ödüllerin sahibi olacak.

Geçen yıl en çok kitabı ihraç edilen yazar merhum Ahmet Hamdi Tanpınar oldu. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü, Huzur ve Beş Şehir gibi kitapları bugüne kadar 12 dile çevrilip tüm dünyada okurlara ulaştı.

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