Elektrik gitti büyük zarar geldi

İstanbul’da dün meydana gelen ve çok sayıda ilçeyi etkileyen elektrik kesintisi milyonlarca vatandaşı olumsuz etkilerken, konunun uzmanlarına göre yaşanan kesintinin saatlik maliyeti 2 milyon TL’nin üzerinde.

Uluslararası Enerji Ekonomisi Birliği (IAEE) Başkanı, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Gürkan Kumbaroğlu, yaşanan kesintinin sadece İstanbul ile sınırlı kalmayıp Adapazarı ve Kocaeli’nde de hayatın normal akışını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kesintinin saat 15 sularında başladığını ve yük seviyesinin normalde artması gereken bir zaman diliminde önemli ölçüde düştüğüne dikkati çeken Prof. Dr. Kumbaroğlu, “Yük seviyesi saat 15:00’de 39,445 MWh düzeyinde seyrederken saat 17:00’de 35,375 MWh’a kadar düşmüş ve bu seviyede kalmış. Saatlik yük kaybı 4 bin MW’ı aşmış” dedi.

“Saatlik zarar 2 milyon TL’nin üzerinde!”

Prof. Dr. Kumbaroğlu, iletim hatlarındaki arıza ile oluşan enerji fazlası nedeniyle sistem marjinal fiyatının 71 TL/MWh’e düştüğünü açıklayarak, şöyle devam etti:

“Kesintinin meydana geldiği zaman dilimine tekabül eden 500 TL/MWh’lik puant tarife üzerinden kesintinin fatura karşılığının saatte 2 milyon TL’yi aştığı söylemek mümkün. Tabi burada elektrik enerji hattı üzerindeki kayıptan bahsediyoruz. Hayatın normal akışının bozulmasının da ekonomiye doğrudan olumsuz etkileri var. Biz bunları bir kenara bırakıp sadece elektrik enerjisi üzerinden hesabımıza devam ettiğimizde dahi faturanın bir hayli kabarık olduğunu görüyoruz. Kimi yerlerde 10 saate yakın kesintiler oldu. İletim hatlarındaki arızanın kaynağının kötü hava şartları olduğu açıklandı. Kış mevsiminde hava şartlarının kötü devam etmesi sonucu bu tür kesintilerin sürmesi durumunda kışın yaz saati uygulaması ile ümit edilen elektrik tasarrufunu bile yakalamamız mümkün olabilir. Ancak bu dünyanın en pahalı tasarrufu olur.”