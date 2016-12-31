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Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda siber sızma girişimini tespit ederek engellediği belirtildi.

Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının elektrik üretim ve iletim hatlarını kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda siber sızma girişimini tespit ederek engellediği belirtildi.

AA muhabirinin bakanlık yetkilisinden aldığı bilgiye göre, Kuruma yönelik 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden sonra başlayan ve yakın zamanda artarak düzenli hale gelen siber saldırılar gerçekleştirildi.

"Çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi"
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Telekom, ilgili birimler ve Bakanlık Bilgi İşlem Başkanlığı ile gerekli tedbirlerin alındığını aktaran yetkili, "Saldırılar genel olarak, internet sitelerini ele geçirerek, sızmalar sağlama yönünde. Özellikle elektrik üretim ve iletim hatlarımızı kontrol eden sistemlere yönelik çok sayıda sızma girişimi tespit edildi ve engellendi. Sızma girişimleri, Türkiye’nin ulusal elektrik şebekesinde büyük bir sabotaj hazırlığının da göstergesi" ifadelerini kullandı.

Bakanlık yetkilisi, istihbarat birimlerinden yılbaşı gecesi için de benzer bir saldırının yapılabileceği istihbaratı alındığını belirterek, tüm birimlerle koordineli olarak önlemlerin alındığını ve Marmara Bölgesi'nde son günlerde yaşanan kısmi elektrik kesintisiyle siber saldırıların bağlantısının da araştırıldığını kaydetti.

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