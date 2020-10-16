Elektrik ihtiyacının tamamını güneşten sağlarız

Uzmanlar, Türkiye ekonomisinin en büyük sorunlarından biri olan cari açığın sebebini fosil yakıt ithalatı olarak açıklıyor. TÜİK ve Merkez Bankası verilerine göre Türkiye, 2013 – 2017 yılları arasında 219,8 milyar dolar cari açık verirken aynı dönemler içinde 213 milyar dolarlık enerji ithalatı gerçekleştirdi. Türkiye’nin elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt Kurulu güce sahip olduğunu belirten ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, bu rakamın içinde güneş ve rüzgar enerjisinin payının 15 Gigawatt olduğuna dikkat çekti ve ekledi: “Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabilir.”

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası verilerine göre 2013 – 2017 yılları arasında Türkiye ekonomisi, 219,8 milyar dolarlık cari açık verdi. Aynı yıllar arasında ülkemiz enerji ithalatına 213 milyar dolar ödedi. Rakamlar, Türkiye ekonomisinin en büyük problemi olarak görülen cari açığın temelinde enerji ithalatının yattığını gösteriyor. Fosil yakıtlar bakımından zengin olmayan Türkiye’nin enerji ithalatına ancak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak son verebileceğinin altını çizen ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi Genel Koordinatörü İlgin Eray, “Ülkemiz elektrik üretimi için toplam 93 Gigawatt kurulu güce sahip. Bu rakamın içerisinde güneş ve rüzgar enerjisinin payı 15 Gigawatt. Elektrik üretimimizin sadece yüzde 15’ini yenilebilir enerji kaynaklarından sağlayabiliyoruz. Oysaki Türkiye, toplam elektrik ihtiyacının tamamını sadece güneşten bile sağlayabilecek ışınıma sahip ender ülkelerden biridir. Yapılan araştırmalarda Türkiye’nin Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) yöntemi ile üretilebileceği yıllık enerjinin 380 milyar kilowatt saat olduğu hesaplanmıştır. Bu kapasiteyi harekete geçirerek enerji ithalatı ve ona bağlı cari açık sorunumuzu çözebiliriz.” bilgilerini paylaştı.

ÜRETİLEN ELEKTRİĞİN FAZLASI SATILABİLİYOR

Son yıllarda Güneş Enerji Santrali (GES) kurulum maliyetlerinin düştüğüne dikkat çeken İlgin Eray, devlet tarafından açıklanabilecek bir takım teşvik modelleriyle birlikte GES’lere olan ilginin aratacağını söyledi. Eray, “Özellikle fabrika, hastane, okul, depo ev otopark gibi geniş çatı alanına sahip yerlerde kurulan güneş enerji sistemleri sayesinde güneşten elektrik üretilebiliyor ve tüketim fazlası satılabiliyor. Yatırımların ortalama amortisman süreleri 5 - 6 yıl gibi makul seviyelerde olduğu için bu konuya ilgili duyan yatırımcıların sayısı da günden güne artıyor.” ifadelerini kullandı.

TEMİZ ÇEVRE VE İTHALATI AZALTMAK İÇİN YENİLENEBİLİR ENERJİ

ISOMER Isıtma Soğutma Merkezi olarak yenilebilir enerji yatırımlarına büyük önem verdiklerinin altını çizen İlgin Eray, şirket olarak “Verimli Enerji Çözümleri – VEÇ ” adı altında ayrı bir departman kurduklarını söyledi ve şöyle devam etti: “Türkiye’nin 25 farklı ilindeki hizmet noktalarımızda yenilebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik çözümler sunuyoruz. Bulunduğumuz illerdeki organize sanayi bölgelerini, sanayi sitelerini, fabrika ve benzeri büyük hacimli yapıları ziyaret ederek bilgilendirme yapıyoruz. Olaya sadece ticari bakmıyoruz. Yenilenebilir enerji aynı zamanda daha temiz bir Türkiye demek. Enerji ithalatını ve cari açığı azaltmak güneş enerjisi kullanmaktan geçiyor.”