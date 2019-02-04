Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda ekonomi Trabzon mersin türk-is
Satış rekoru kırdı
Satış rekoru kırdı
OSB'ler atağa geçiyor
OSB'ler atağa geçiyor
İngiltere'den ödül aldı
İngiltere'den ödül aldı
EMITT kapılarını açtı
EMITT kapılarını açtı
YÖK'ten tarihi adım
YÖK'ten tarihi adım

Elektrik ithalatı faturası 2018'de yüzde 33 azaldı

- Türkiye'nin elektrik ithalatı faturası geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 33,3 azalarak 57 milyon 30 bin 872 dolara geriledi - Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar 9 milyon 341 bin 718 dolarla mayıs ayında ödendi

Elektrik ithalatı faturası 2018'de yüzde 33 azaldı
banner17

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Türkiye'nin elektrik ithalatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33,3 azalarak 57 milyon 30 bin 872 dolara düştü.

Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.

AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan alınan elektrik miktarı 2017'ye kıyasla yüzde 16,69 azalarak 1 milyar 389 milyon 296 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2017'de 85 milyon 501 bin 108 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yaklaşık yüzde 33,3 azalışla 57 milyon 30 bin 872 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar 9 milyon 341 bin 718 dolar ile mayıs ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Çekya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 232 milyon 660 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

- En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı

Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 1 milyar 15 milyon 864 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 42 milyon 209 bin 602 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 17 milyon 592 bin kilovatsaat azalarak 239 milyon 957 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 8 milyon 589 bin 419 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 73 milyon 617 bin, Yunanistan'dan 35 milyon 718 bin ve Çekya'dan 24 milyon 140 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 3 milyon 548 bin 689 dolar, Yunanistan'a 1 milyon 627 bin 919 dolar ve Çekya'ya ise 1 milyon 55 bin 243 dolar ödeme yapıldı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
2018Dış TicaretElektrikElektrik IthalatıTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1