Elektrik ithalatı faturası 2018'de yüzde 33 azaldı

ANKARA (AA) - EBRU ŞENGÜL - Türkiye'nin elektrik ithalatı 2018'de bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 33,3 azalarak 57 milyon 30 bin 872 dolara düştü.



Son dönemde elektrik üretiminde yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi, elektrik ithalatı faturasının azalmasında etkili oldu.



AA muhabirinin dış ticaret istatistiklerinden yaptığı derlemeye göre, 2017'de Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan, Azerbaycan ve İran'dan toplam 1 milyar 667 milyon 694 bin kilovatsaat elektrik alındı. Geçen yıl ise Yunanistan, Çekya, Bulgaristan, Gürcistan ve Azerbaycan'dan alınan elektrik miktarı 2017'ye kıyasla yüzde 16,69 azalarak 1 milyar 389 milyon 296 bin kilovatsaate geriledi.

Elektrik ithalatına 2017'de 85 milyon 501 bin 108 dolar ödenirken, geçen yıl bu rakam yaklaşık yüzde 33,3 azalışla 57 milyon 30 bin 872 dolara geriledi. Geçen yıl elektrik ithalatı için en yüksek miktar 9 milyon 341 bin 718 dolar ile mayıs ayında ödendi. Bu ayda Yunanistan, Çekya, Bulgaristan ve Gürcistan'dan 232 milyon 660 bin kilovatsaat elektrik ithal edildi.

- En fazla elektrik Bulgaristan'dan alındı



Geçen yıl en fazla elektrik ithalatı yapılan ülke Bulgaristan oldu. Bu dönemde Bulgaristan'dan ithal edilen elektrik miktarı 1 milyar 15 milyon 864 bin kilovatsaate ulaştı. Bu miktar için ülkeye 42 milyon 209 bin 602 dolar ödeme yapıldı. Bulgaristan'ı sırasıyla Gürcistan, Azerbaycan, Yunanistan ve Çekya takip etti.

Gürcistan'dan alınan elektriğin miktarı, geçen yıl bir önceki yıla kıyasla 17 milyon 592 bin kilovatsaat azalarak 239 milyon 957 bin kilovatsaate düştü. Bu ithalat için Gürcistan'a 8 milyon 589 bin 419 dolar ödendi.

Söz konusu dönemde, Azerbaycan'dan 73 milyon 617 bin, Yunanistan'dan 35 milyon 718 bin ve Çekya'dan 24 milyon 140 bin kilovatsaat elektrik alındı. Bunlar için Azerbaycan'a 3 milyon 548 bin 689 dolar, Yunanistan'a 1 milyon 627 bin 919 dolar ve Çekya'ya ise 1 milyon 55 bin 243 dolar ödeme yapıldı.