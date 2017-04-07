Elektrik kesintilerine akıllı şebeke çözümü

ANKARA (AA) - Türkiye'de son dönemde yaşanan elektrik kesintilerinin akıllı şebekeler ve şebeke modernizasyonu ile sona ereceği bildirildi.

Türkiye Enerji Vakfından (TENVA) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde yaşanan elektrik kesintilerinin yaz saatinde kalınmasından kaynaklanmadığı, elektrik kesintilerinde, sert geçen kış mevsimi nedeniyle hatların kopması, direklerin yıkılması ve zayıf depolama altyapısı sorunlarının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TENVA Başkanı Hasan Köktaş, Türkiye'de şebekelerin akıllı hale getirilmeye başlandığını ve yapılacak şebeke modernizasyonuyla elektrik kesintisi probleminin ortadan kalkacağını ifade etti.

Türkiye'deki klasik şebeke sistemlerinin elektrik dağıtım firmaları tarafından yapılan yatırımlarla akıllı şebeke özelliğine kavuşabildiğine işaret eden Köktaş, elektrik kesintilerinin özellikle fabrikalarda büyük zararlara sebep olduğunu kaydetti.

Köktaş, "Akıllı şebekeler sayesinde sistemdeki anormallikler tespit ediliyor ve sistem kendi önlemlerini alabiliyor. Sistem aktif edildiğinde kimin nereye ne oranda elektrik çektiği, kimin ne kadar ürettiği ve harcanan elektrik rahatlıkla görülebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

HHB Expo tarafından 19-21 Nisan'da İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek 5. Uluslararası Akıllı Şebekeler ve Şehirler Kongre ve Fuarı’nın (ICSG İstanbul 2017) Yürütme Kurulu Başkanı da olan Köktaş, akıllı şebeke sistemlerinin insan hayatına önemli ölçüde konfor sağlayacağını aktardı.

- "İtalyan enerji sektörü Türk pazarına büyük ilgi duyuyor"

İtalyan Ticaret ve Tanıtım Ajansı (ITA) İstanbul Müdürü Aniello Musella da fuarın ülke partneri olarak İtalya'nın seçildiğini ve bu ülkenin enerji sektörünün Türk pazarına büyük ilgi duyduğunu bildirdi.

Musella, şimdiye kadar İtalya'da akıllı şehir girişimine yönelik 3 milyar avroyu aşan yatırım yapıldığını belirtti.

İtalya'nın, enerji sektörüne yönelik teknolojilerde Avrupa'nın ilk ihracatçı ülkeleri arasında yer aldığına işaret eden Musella, "Enerji ekosistemlerinin Türk pazarını büyük ilgiyle takip ediyoruz. Geçen yıl ICGS İstanbul 2016'ya katılan İtalyan firmalar oldukça başarılı anlaşmalar elde etti ve bu yıl da yeni iş birlikleri için ICSG 2017’ye katılacağız." ifadelerini kullandı.