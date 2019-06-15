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Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nde değişiklik

- Elektrik Üretim AŞ, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalanan elektrik enerjisi ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütebilecek - Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat faaliyetinde bulunmak için yapılan başvurularda, aynı hat için kısıt olması halinde de başvurular sistem işleticisine bildirilebilecek

Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliği'nde değişiklik
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ANKARA (AA) - Elektrik Üretim AŞ (EÜAŞ), hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalanan elektrik enerjisi ithalat ve ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütecek.

Elektrik piyasasında, elektrik enerjisi ithalat ve ihracat faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslar ile uluslararası enterkonneksiyon hatların kapasite tahsisine ve sınır ötesi elektrik enerjisi ticaretine yönelik kullanımı amacıyla Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından hazırlanan, "Elektrik Piyasası İthalat ve İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik değişikliği ile hükümetler arası anlaşmalar kapsamında bulunan elektrik enerjisi ithalat ve ihracat faaliyetleri, Türkiye Elektrik ve Taahhüt AŞ yerine EÜAŞ tarafından yürütülebilecek.

Değişiklik ile ayrıca EÜAŞ'ın, hükümetler arası anlaşmalar kapsamında imzalanan elektrik enerjisi ithalat veya ihracat anlaşmalarına uygun elektrik enerjisi ithalat ve/veya ihracatı faaliyetlerini ve elektrik enerjisi mübadelesi kapsamındaki ithalat ve ihracat faaliyetlerini yürütebilmesine imkan sağlandı.

Senkron paralel olmayan bağlantılarda ithalat faaliyetinde bulunmak için yapılan başvurularda, aynı hat için birden fazla başvuru bulunmasının yanında kısıt olması halinde de başvurular, söz konusu yönetmelik hükümleri doğrultusunda sonuçlandırılmak üzere sistem işleticisine bildirilecek.





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Anahtar Kelimeler:
EPDKResmi Gazete
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