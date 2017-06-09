ANKARA (AA) - Elektrik tedarik şirketleri, ithalat ve ihracat anlaşmaları kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik piyasasında tedarik lisansına sahip şirketler, elektrik enerjisi mübadele, ithalat ve ihracat anlaşmaları kapsamında enerji alış ve satış anlaşmaları imzalayabilecek.

Öte yandan, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) için verilen üretim lisansı süresine ilişkin karar da Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, söz konusu lisansların süresi YEKA yönetmeliği çerçevesinde belirlenen süre ile sınırlanacak.

Yönetmeliğe göre, YEKA üretim lisansları otuz yıllığına veriliyor.











