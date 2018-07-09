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Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında faaliyet gösteren önlisans sahibi tüzel kişilerin, üretim tesisi inşaatına başlayabilmeleri için önlisans süresi içinde gerekli proje veya kati proje onayını almış olması gerekecek.Enerji Piyasası Düzenleme...

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında faaliyet gösteren önlisans sahibi tüzel kişilerin, üretim tesisi inşaatına başlayabilmeleri için önlisans süresi içinde gerekli proje veya kati proje onayını almış olması gerekecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında önlisans veya lisans almak için başvuru yapacak tüzel kişilerin anonim şirket olarak kurulması halinde, sermaye piyasası mevzuatına göre borsada işlem görenler dışındaki paylarının tamamının nama yazılı olması ve şirketin borsada işlem görmek üzere ihraç edilecekler hariç hamiline yazılı pay çıkarmaması ve esas sözleşmelerinde bu şartlara ilişkin hükme yer vermesi gerekecek.

Elektrik piyasasında faaliyet gösteren önlisans sahibi tüzel kişilerin, önlisansa konu üretim tesisinin inşaatına başlayabilmeleri için önlisans süresi içinde gerekli proje veya kati proje onayını almış olması gerekecek.

Ayrıca önlisans ve lisans sahipleri, proje kapsamında olan veya önlisansa konu projeden doğrudan etkilenen ancak kullanım hakkı elde edilmeyen gayrimenkulleri kullanamayacak.

Öte yandan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün Resmi Gazete'de yer alan ilanına göre, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Diyarbakır, Adıyaman, Tekirdağ, Kırklareli ve Hakkari'de bulunan 6 saha için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

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