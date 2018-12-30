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Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik

İSTANBUL (AA) - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayının da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilmesine...

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik
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İSTANBUL (AA) - Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği kapsamında, elektrik piyasasında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayının da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilmesine karar verildi.

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, yönetmelik kapsamında üretim tesisinin inşaatına başlanabilmesi için gerekli proje veya kesin proje onayı yerine ön proje onayı da 31 Aralık 2019'a kadar sunulabilecek.

Söz konusu yönetmelik, elektrik piyasasındaki önlisans ve lisanslandırma uygulamalarına ilişkin usul ve esaslar ile önlisans ve lisans sahiplerinin hak ve yükümlülüklerini belirliyor.

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Elektrik Piyasası Lisans YönetmeliğiEPDKResmi Gazete
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