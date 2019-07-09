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Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik

ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.EPDK'nin "Elektrik...

Elektrik piyasası lisans yönetmeliğinde değişiklik
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ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için sunulması gereken bilgi ve belgeleri Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başvuru Sistemi üzerinden sunacak.

EPDK'nin "Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, üretim faaliyetinde bulunmak isteyen tüzel kişiler, ön lisans almak için, kurul kararıyla yürürlüğe konulan “Önlisans ve Lisans İşlemleri ile İlgili Başvurulara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca sunulması gereken bilgi ve belgeleri EPDK Başvuru Sistemi üzerinden sunmak suretiyle, bu yönetmelikte başvuru süresi düzenlenen kaynaklar bakımından süresi içerisinde EPDK'ye başvuracak.

Ön lisansa ilişkin başvuruların elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruda bulunacak tüzel kişi, kurum nezdinde elektronik başvuru yapacak yetkilinin bilgilerini EPDK'ye yazılı olarak sunacak. Ana hizmet birimi EPDK'ye bildirim tarihinden itibaren 5 iş günü içinde söz konusu tüzel kişi adına yetkili kişinin elektronik başvuru yetkisini tanımlayacak.

- YEKA başvuruları

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) için yapılacak ön lisans başvuruları ise YEKA yönetmeliğinde 45 gün olarak belirlenen süre içerisinde EPDK'ye yapılacak. Başvuru sırasında istenen belgelerin gereğine uygun olarak sunulup sunulmadığı hakkındaki inceleme, ilgili belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarihi izleyen 20 iş günü içerisinde tamamlanacak.

İlgili mevzuata uygun olarak yapılmadığı tespit edilen başvurudaki eksikliklerin, ilgilisine yapılan tebliğ tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde giderilmesi istenecek ve söz konusu eksiklikler giderilmediği takdirde başvuru yapılmamış sayılacak.

Eksiksiz olarak yapıldığı tespit edilen başvurular ise başvuru tarihi itibarıyla veya eksikliklerin giderildiğini gösterir belgelerin EPDK'ye sunulduğu tarih itibarıyla değerlendirmeye alınacak.

Söz konusu yönetmelik değişikliğiyle, ön lisans ve lisans tadil başvuruları, ön lisans ve lisans sonlandırma talepleri gibi diğer işlemler de yeniden düzenlendi.


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