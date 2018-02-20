ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 13 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 2 bin 405 megavat kurulu güce sahip 13 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, Afşin Elbistan B Termik Santrali'nin toplam 720 megavat kapasiteli üçüncü ve dördüncü ünitelerinde gerçekleşti. Santralin üçüncü ünitesinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürdü. Santralin dördüncü ünitesinde teknik arıza nedeniyle 01.39'da başlayan kesintinin ise 14.59'a kadar devam edeceği bildirildi.
Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
Spot elektrik piyasasında işlem yapan 13 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
20 Şubat 2018 Salı 14:01
ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 13 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.