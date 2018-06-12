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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

- Spot elektrik piyasasında işlem yapan 31 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi
ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 31 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 5 bin 984 megavat kurulu güce sahip 31 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.
En büyük kesinti, 900 megavat kapasiteli Antalya Doğalgaz Çevrim Santrali'nde gerçekleşti. Santralde yaşanan soğutma suyu arızası nedeniyle başlayan kesinti, yaklaşık 2 saat sürdü.
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Elektrik Santrallerinde üretim KesintisiEnerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
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