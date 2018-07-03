Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi teknoloji spor dünya Trabzon
Çin'den alıcılar geliyor
Çin'den alıcılar geliyor
En çarpıcı rapor
En çarpıcı rapor
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
DÖKTAŞ'ta işlem tamam
Yeni başkanını seçti
Yeni başkanını seçti
Sermaye artırım kararı
Sermaye artırım kararı

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 210...

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 20 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 3 bin 210 megavat kurulu güce sahip 20 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Manisa'daki 990 megavat kapasiteli Soma-B Termik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde kazan boru patlağı nedeniyle 00.18'de başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Santrallerinde üretim Kesintisi
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5