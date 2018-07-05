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Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 862...

Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 18 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 4 bin 862 megavat kurulu güce sahip 18 elektrik santrali üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Diyarbakır'daki bin 800 megavat kapasiteli Karakaya Hidroelektrik Santrali'nde gerçekleşti. Santralde ikaz kesici arızası nedeniyle 00.00'da başlayan kesintinin gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

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Elektrik Santrallerinde üretim KesintisiEnerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)
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