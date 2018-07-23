Elektrik santrallerinde üretim kesintisi

ANKARA (AA) - Spot elektrik piyasasında işlem yapan 24 elektrik santralinde üretim kesintisi oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, Dengeleme Güç Piyasası'nda tekliflerin verilmeye başlandığı saat 14.00'e kadar 8 bin 484 megavat kurulu güce sahip 24 elektrik santrali, üretim kesintisi bildiriminde bulundu.

En büyük kesinti, Zonguldak'taki Eren Enerji Termik Santrali'nin toplam bin 560 megavat kapasiteli 1, 3-A ve 3-B ünitelerinde gerçekleşti. Santralin 160 megavat kapasiteli 1 no'lu ünitesinde kazandaki boru patlağı nedeniyle 00.01'de başlayan kesintinin bu gece yarısına kadar süreceği bildirildi.

Santralin 700 megavat kapasiteli 3-A ünitesinde kömür tonajı nedeniyle başlayan kesinti yaklaşık 1 saat sürerken, santralin 700 megavat kapasiteli 3-B santralinde teknik arıza nedeniyle başlayan kesinti 14 dakika devam etti.