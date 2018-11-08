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Elektrik şirketlerine uygulanan bazı cezalara yeni düzenleme

ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasından kaynaklanan destek tutarını ödemeyen dağıtım şirketleri veya görevli tedarik şirketlerine, süresi içinde kamuya aktarılmayan söz konusu tutarına, vadesinin bitim tarihinden...

Elektrik şirketlerine uygulanan bazı cezalara yeni düzenleme
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ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında fiyat eşitleme mekanizmasından kaynaklanan destek tutarını ödemeyen dağıtım şirketleri veya görevli tedarik şirketlerine, süresi içinde kamuya aktarılmayan söz konusu tutarına, vadesinin bitim tarihinden itibaren her ay için ayrı ayrı yüzde 8 oranında gecikme zammı uygulanacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) Fiyat Eşitleme Mekanizması Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, elektrik tüketicilerinin dağıtım bölgeleri arasındaki maliyet farklılıklarından kısmen veya tamamen korunmasını sağlayan fiyat eşitleme mekanizması uyarınca, destek tutarı ödemesi gereken dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, vadesi geçen miktara Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'da belirlenen yüzde 4'lük gecikme zammını 2 katı düzeyinde yüzde 8 olarak ödeyecek.

Söz konusu tutarların desteklenecek şirketlere aktarılmasında bu oran 1,5 kat olarak uygulanacak. Ödemelerde aksaklığa sebebiyet veren şirketlerden söz konusu risklerin karşılığı olarak teminat talep edilebilecek.

Fiyat Eşitleme Mekanizmasıyla tüketicilerin, dağıtım şirketleri arasındaki ve düzenlemeye tabi faaliyetleri açısından görevli tedarik şirketleri arasındaki maliyet farklılıkları nedeniyle var olan fiyat farklılıklarından kısmen veya tamamen korunması amaçlanıyor.

Mekanizmanın uygulanması sonucunda dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketlerinin destek tutarları, EPDK tarafından hesaplanarak ödeme tarihinden önce taraflara bildiriliyor. Hesaplamalar neticesinde ilgili perakende satış tarife dönemi için destekleyici durumda olan dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri, hesaplanan tutarları eşit taksitler halinde ve her ayın 15’ine kadar ilgili kuruma ödüyor.


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Enerji Piyasası Düzenleme KurumuEPDKFiyat Eşitleme Mekanizması TebliğiResmi Gazete
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