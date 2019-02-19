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Elektrik tüketicileri için blockchain tabanlı takas sistemi

ANKARA (AA) - Sanayi tesisleri ve perakende mağazaları dahil olmak üzere elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapmalarına imkan veren bir blockchain teknolojisi geliştirildiği bildirildi.Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu'dan...

Elektrik tüketicileri için blockchain tabanlı takas sistemi
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ANKARA (AA) - Sanayi tesisleri ve perakende mağazaları dahil olmak üzere elektrik tüketicilerinin kendi aralarında alım satım yapmalarına imkan veren bir blockchain teknolojisi geliştirildiği bildirildi.

Bilgi ve iletişim teknolojisi şirketi Fujitsu'dan yapılan açıklamada, "talep tepkisi" adı verilen sistemle elektrik üretim tesisleriyle elektrik tüketicilerinin, beklenen en yüksek talep zamanlarında elektrik üretim ve tüketim dengesini kontrol etmesini sağlayacak bir program oluşturulduğu belirtildi.

Elektrik tüketicilerinin kendi üretiminden veya elektrik tasarruflarından elde ettikleri fazla elektriği kendi aralarında verimli bir şekilde takas edebilecekleri kaydedilen açıklamada, "Fujitsu, blockchain teknolojisiyle geliştirdiği bu sistemi ENERES şirketiyle yaptığı iş birliğiyle gerçek elektrik tüketim verilerinin kullanıldığı bir simülasyonda denedi. Sonuç olarak talep tepkisi başarı oranında yaklaşık yüzde 40 iyileşme olduğu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, talep tepkisi kontrol başarı oranındaki iyileşmenin, tüketicilerin bu programa katılmasını teşvik edeceği ve istikrarlı bir elektrik arzı ile yenilenebilir enerji kullanımını artıracağı aktarıldı.

Fujitsu'nun yüzde 100 yenilenebilir enerji kullanımı ve karbon içermeyen bir toplum oluşturmak için önlemler almayı hedefleyen RE100 organizasyonunun üyesi olduğuna işaret edilen açıklamada, bu çabanın bir parçası olarak şirketin bu yıl içinde talep tepkisi sistemini ticarileştireceği bildirildi.

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