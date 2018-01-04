Elektrik tüketimi aralıkta arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin elektrik tüketimi aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artarak 25 milyar 594 milyon 402 bin kilovatsaat oldu.



Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 879 milyon 418 bin kilovatsaatle 7 Aralık'ta, en düşük tüketim ise 701 milyon 818 bin kilovatsaatle 31 Aralık'ta gerçekleşti.



Aralıkta elektrik tüketimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,72 artarak 25 milyar 594 milyon 402 bin kilovatsaate ulaşırken, elektrik üretimi ise söz konusu dönemde yüzde 4,40 artışla 25 milyar 669 milyon 222 bin kilovatsaate yükseldi.



Elektrik üretiminin yüzde 35,01'i doğalgaz santrallerinden, yüzde 18,17'si ithal kömür ve yüzde 15,54'ü yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde hidroelektrik santrallerin payı yüzde 19,21'i bulurken, rüzgar enerjisinin payı yüzde 8,54 oldu. Kalan yüzde 3,53'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.



- Elektrik ithalatı yüzde 67,32 azaldı



Türkiye'nin elektrik ithalatı aralıkta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67,32 azalarak, 232 milyon 679 bin kilovatsaate geriledi. 2016'nın aralık ayında 711 milyon 997 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.



Geçen ay elektrik ihracatı ise yüzde 126 artarak 307 milyon 500 bin kilovatsaate yükseldi. 2016 aralıkta 136 milyon 4 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

