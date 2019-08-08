Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Avukat Dr. Markus Heyn Avukat Metin Uracin
Bayram tatili öncesi “Yakıt Puanlar“ Opet'ten
“Yakıt Puanlar“ Opet'ten
Yola çıkan okusun
Yola çıkan okusun
Karayollarında durum
Karayollarında durum
Varlık Barışı ilgi görüyor
Varlık Barışı ilgi görüyor
Yavuz gemisi sondaja başladı!
Yavuz sondaja başladı!

Elektrik tüketimi temmuzda azaldı

Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaate düştü.

Elektrik tüketimi temmuzda azaldı
banner17

Türkiye'nin elektrik tüketimi temmuzda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaat oldu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, Türkiye'de geçen ay günlük bazda en yüksek elektrik tüketimi 963 milyon 688 bin kilovatsaatle 31 Temmuz'da, en düşük tüketim ise 743 milyon 700 bin kilovatsaatle 14 Temmuz'da gerçekleşti.

Temmuzda elektrik tüketimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azalarak 27 milyar 380 milyon 775 bin kilovatsaate düşerken, elektrik üretimi de yüzde 3,1 azalışla 27 milyar 397 milyon 353 bin kilovatsaat oldu.

Elektrik üretiminin yüzde 27,85'i hidroelektrik santrallerinden, yüzde 21,92'si doğal gaz santrallerinden, yüzde 21,25'i ithal kömür ve yüzde 18,35'i yerli kömür santrallerinden karşılandı. Üretimde rüzgar enerjisi santrallerinin payı yüzde 7,1 olurken, kalan yüzde 3,53'lük kısım ise jeotermal, güneş, fuel-oil ve biyokütle kaynaklarından sağlandı.

Elektrik ithalatı yüzde 39 azaldı

Türkiye'nin elektrik ithalatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 39,8 azalarak, 164 milyon 110 bin kilovatsaate geriledi. Geçen yıl temmuzda 272 milyon 677 bin kilovatsaat elektrik ithal edilmişti.

Temmuzda elektrik ihracatı ise yüzde 40,5 azalarak 180 milyon 689 bin kilovatsaate düştü. Geçen yıl temmuzda 303 milyon 884 bin kilovatsaat elektrik ihracatı yapılmıştı.

Öte yandan, geçen ay itibarıyla elektrikte toplam kurulu kapasite 90 bin 420 megavata ulaştı. Temmuzda Artvin'de 10,5 megavatlık iki hidroelektrik ünitesi, Van'da 9,9 megavatlık güneş enerjisi santrali, İzmir'de 12 megavatlık iki rüzgar enerjisi ünitesi, Kayseri'de de 2 ve 1,5 megavat olmak üzere iki ayrı biyokütle tesisi devreye alındı.
Böylece, geçen ay elektrik üretiminde devreye alınan toplam ilave kapasite yaklaşık 36 megavat oldu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Elektrik İletim AŞEnerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıElektrik Tüketimi Temmuzda AzaldıElektrik TüketimiElektrik Ihracatı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5