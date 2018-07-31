Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya ekonomi Trabzon spor Bursa
Peynire ARGE katacak
Peynire ARGE katacak
Sanat eseri gibi
Sanat eseri gibi
Uçan puan kazanacak
Uçan puan kazanacak
Yapılandırma mesaisi
Yapılandırma mesaisi
Domates hasadı başladı
Domates hasadı başladı

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına yüzde 49,5 zam

- Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ tarafından doğalgazdan elektrik üreten santrallerin kullandığı gazın fiyatına yüzde 49,5 zam yapıldı - BOTAŞ, santrallere sattığı gazın ödemesini artık dolar üzerinden alacak

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına yüzde 49,5 zam

İSTANBUL (AA) - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı.

Söz konusu yazıda, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının yarından itibaren bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi.

Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu.

Yazıda ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD dolar kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
BOTAŞDoğalgaz SantraliZam
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5