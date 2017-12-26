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Elektrik üretimi ekimde yüzde 7,4 arttı

- Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artışla 23 milyon 544 bin megavatsaate yükseldi - Elektrik tüketicisi sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 42 milyon 224 bin kişiye ulaştı

Elektrik üretimi ekimde yüzde 7,4 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,4 artarak 23 milyon 544 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) 2017 yılı Ekim ayı sektör raporuna göre, geçen yıl ekimde 21 milyon 922 bin megavatsaat olan lisanslı elektrik üretimi bu yılın aynı ayında yüzde 7,4 artışla 23 milyon 544 bin megavatsaate yükseldi.

Ekimde lisanslı elektrik üretiminin yüzde 44,12'si doğalgaz, yüzde 19,46'sı ithal kömür, yüzde 14,76'sı linyit, yüzde 6,90'ı ise barajlı hidroelektrik santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları rüzgar, akarsu, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına göre elektrik üretimi hidroelektrik santrallerinde yüzde 49,6, akarsu santrallerinde yüzde 13,4 azaldı. Bu kaynaklardaki düşüş doğalgazda yüzde 33,3'lük, ithal kömürde ise yüzde 4,5'lik üretim artışıyla telafi edildi.

- Abone sayısı 42 milyonu geçti

Elektrikte abone sayısı ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,5 artarak 42 milyon 224 bin kişiye ulaştı, bu sayının 34,3 milyonunu mesken, 6,8 milyonunu ticarethane aboneleri oluşturdu. Tüketici sayısının geriye kalanı tarımsal sulama, aydınlatma ve sanayi tüketicilerinden oluştu.

Ekimde faturalanan tüketim miktarı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,01 artışla 18 milyon 419 bin megavatsaate yükseldi.

Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 45,8'i sanayi, yüzde 28,7'si ticarethane ve yüzde 20,6'sı mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi, tüketimin yüzde 2,6'sı tarımsal sulama, yüzde 2,1'i ise aydınlatma amacıyla yapıldı.

- Kurulu güç yüzde 4 arttı

Ekim ayı sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 79 bin 851 megavata çıktı.

Bu ayda kurulu gücün yüzde 33,1'ini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,7'sini barajlı hidroelektrik, yüzde 11,6'sını da linyit santralleri oluşturdu. Kurulu gücün kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üreten tesislerden sağlandı.

Güneş, biyokütle, doğalgaz, rüzgar, ve akarsu kaynaklarından elde edilen lisanssız elektrik üretimi ise ekimde 345 bin 215 megavatsaat olarak gerçekleşti, en çok lisanssız elektrik üretimi yapılan şehirler sırasıyla Konya, Kayseri, Afyonkarahisar, Mersin ve Antalya oldu.

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Elektrik Piyasası Sektör RaporuEnerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)
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