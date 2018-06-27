Elektrik üretimi nisanda yüzde 2,6 arttı

ANKARA (AA) - Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 artarak 22 milyon 870 bin megavatsaate çıktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) "2018 Yılı Nisan Ayı Elektrik Piyasası Raporu"na göre, lisanslı elektrik üretiminin yüzde 28,8'i doğalgaz, yüzde 17'si barajlı hidroelektrik santralleri, yüzde 16,8'i ithal kömür, yüzde 16'sı ise linyit santrallerinden karşılandı. Bu kaynakları akarsu, rüzgar, jeotermal, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, fuel-oil, güneş, motorin ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) izledi.

Lisanslı elektrik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,6 artarak, 22 milyon 870 bin megavatsaate yükseldi.



Söz konusu ayda elektrik üretimi, doğalgaz santrallerinde yüzde 11, barajlı hidrolik santrallerde ise yüzde 8,5 azaldı. İthal kömürden elektrik üretimi yüzde 45,4, linyitten elektrik üretimi ise yüzde 23,4 artış gösterdi.

- Abone sayısı arttı



Nisanda elektrikte abone sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,6 artışla 42 milyon 993 bine ulaştı.



Bu dönemde ticarethane tüketicilerinin sayısı yüzde 5,3, mesken tüketicilerinin sayısı yüzde 3,2, tarımsal sulama tüketicilerinin sayısı yüzde 3,5, sanayi tüketicilerinin sayısı yüzde 1,8 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısı da yüzde 3,7 arttı.



Nisanda faturalanan tüketim miktarı ise geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,1 artışla 18 milyon 394 bin megavatsaate yükseldi.



Söz konusu ayda faturalanan elektrik tüketiminin yüzde 44,9'u sanayi, yüzde 27,8'i ticarethane ve yüzde 22,7'si de mesken aboneleri tarafından gerçekleştirildi. Tüketimin yüzde 2,6'sı aydınlatma ve yüzde 2'si de tarımsal sulama kaynaklı gerçekleşti.



- Kurulu güç yüzde 4,9 arttı



Nisan sonu itibarıyla Türkiye'nin lisanslı elektrik kurulu gücü geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,9 artışla 82 bin 101 megavata çıktı.

Kurulu gücün yüzde 32,2'sini doğalgaz çevrim santralleri, yüzde 24,3'ünü barajlı hidroelektrik, yüzde 11,3'ünü de linyit santralleri oluşturdu.



Kurulu kapasitenin kalanı ithal kömür, akarsu, rüzgar, jeotermal, fuel-oil, taş kömürü, asfaltit, biyokütle, nafta, güneş, LNG ve motorin ile elektrik üretilen tesislerden oluştu.

