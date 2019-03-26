Elektrik ve doğal gaz fiyat istatistikleri

ANKARA (AA) - Konutlarda geçen yıl temmuz-aralık döneminde kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş, 1 metreküp doğal gaz için ortalama 144,3 kuruş ödeme yapıldı.



Türkiye İstatistik Kurumu, 2018 yılının temmuz-aralık dönemine ilişkin elektrik ve doğal gaz fiyat istatistiklerini açıkladı.



Buna göre, söz konusu dönemde konutlarda kullanılan 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 55,2 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 kilovatsaat elektrik için tüketiciler geçen yılın ikinci yarısında en küçük tüketim aralığı olan bin kilovatsaatin altında ortalama 55,3 kuruş, en büyük tüketim aralığı olan 15 bin kilovatsaat ve üstünde ise ortalama 53,8 kuruş ödedi.

Sanayide 1 kilovatsaat elektrik için bu dönemde ortalama 44,1 kuruş ödeme yapıldı. Sanayide aynı dönem elektrik fiyatlarına bakıldığında, en küçük tüketim aralığında (20 megavatsaat altı) tüketiciler 1 kilovatsaat elektrik için ortalama 48,5 kuruş, en büyük tüketim aralığı için (150 bin megavatsaat üstü) ise ortalama 41,8 kuruş ödeme yaptı.

- Doğal gaz fiyatları



Söz konusu dönemde konutlarda 1 metreküp doğal gaz için ortalama 144,3 kuruş ödendi. Konutlarda, 1 metreküp doğal gaz için en küçük tüketim aralığı olan 522 metreküp altında ortalama 146 kuruş, 522 metreküp ile 5 bin 219 metreküp aralığında ortalama 143 kuruş ve 5 bin 219 metreküp ve üstünde ise ortalama 145,5 kuruş ödeme yapıldı.



Sanayide 1 metreküp doğal gaz tüketimine bu dönemde ortalama 149,6 kuruş verildi. Aynı dönemde nihai kullanıcı doğal gaz fiyatlarına bakıldığında tüketiciler, en küçük tüketim aralığında (26 bin 94 metreküp altı) 1 metreküp doğal gaz için ortalama 140,2 kuruş, en yüksek tüketim aralığında (104 milyon 376 bin metreküp üstü) ise ortalama 149,1 kuruş ödedi.



