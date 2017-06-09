Elektrik yatırımları mayısta tavan yaptı

ANKARA (AA) - NURAN ERKUL - Türkiye'de mayıs ayında devreye alınan elektrik kurulu gücü, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 70 artışla 796,2 megavat oldu, toplam kapasite 80 bin 364 megavata ulaştı.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerinden yaptığı derlemeye göre, mayısta devreye alınan 796,2 megavatın 375 megavatı Kırklareli'nde devreye alınan Hamitabat doğalgaz kombine çevrim santralinden sağlandı.

Mayısta Kırıkkale'de devreye alınan 295,7 megavatlık Acwa Power Kırıkkale doğalgaz kombine çevrim santraliyle birlikte işletmeye alınan kapasitenin 84,1'ini termik santraller oluşturdu.

- Kapasitenin yüzde 15'i RES'ten

Geçen ay ayrıca İzmir'de 41,1 megavatlık Bergres, 26,2 megavatlık Tire ve 9 megavatlık Ödemiş rüzgar enerjisi santralleri (RES), Yalova'da 18 megavatlık Yalova RES, Kırklareli'nde 12,8 megavatlık Airres-4 RES ile Balıkesir'deki 12,5 megavatlık Susurluk RES üretime başladı.

Böylece, geçen ay devreye alınan kapasitenin yüzde 15'i ise rüzgar santrallerinden oluştu.

Mayısta, Ankara-Eskişehir'deki 3,6 megavat kapasiteye sahip Kargı Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) ile Trabzon'da 2,28 megavatlık Seydioğlu Regülatörü ve HES de devreye alındı. Geçen ay böylece toplam 10 elektrik santrali üretime geçti.

- Yatırımlarda yüzde 70 artış

Bu yıl mayısta 2016'nın aynı ayına kıyasla devreye alınan kurulu güç miktarı yüzde 70 artış gösterdi. Türkiye'de geçen yıl mayısta 469 megavatlık kurulu güç işletmeye alınırken, bu miktar geçen ay 796,2 megavata, toplam kapasite ise 80 bin 364 megavata yükseldi.

Geçen yıl mayısta devreye alınan kapasitenin yüzde 59,3'ünü termik, yüzde 24,2'sini rüzgar, yüzde 10'unu çöp, jeotermal ve biyokütle santralleri oluşturmuştu. Kalan yüzde 6,2'lik kapasite ise hidroelektrik santrallerden elde edilmişti.

Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise toplamda bin 727,4 megavat kapasiteye sahip 69 elektrik santrali işletmeye alınmış oldu.