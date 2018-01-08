Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat dünya Tozlu OGD beyaz altın
Sabiha'da ekip güçleniyor
Sabiha'da ekip güçleniyor
En itibarlı market
En itibarlı market
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Açılışı Rahmi Koç yaptı
Burada herşey yünden
Burada herşey yünden
Kodlamayı öğretiyorlar
Kodlamayı öğretiyorlar

Elektrikle ısınmak daha pahalı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ), ısınmak için doğalgaz yerine elektriği tercih eden tüketicilerin daha fazla fatura ödediği bildirildi.DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bilinçli...

Elektrikle ısınmak daha pahalı

ANKARA (AA) - Dicle Elektrik Dağıtım AŞ'den (DEDAŞ), ısınmak için doğalgaz yerine elektriği tercih eden tüketicilerin daha fazla fatura ödediği bildirildi.

DEDAŞ'tan yapılan açıklamada, Enerji Verimliliği Haftası kapsamında bilinçli enerji tüketiminin önemine dikkat çekmek amacıyla bir veri çalışması yapıldığı belirtildi.

Elektrikle ısınmanın doğalgaza göre aylık aile bütçesi üzerinde oluşturduğu yükün daha fazla olduğu vurgulanan açıklamada, "Doğalgazla ısınan bir evde aylık 300 liralık doğalgaz kullanılması söz konusu olduğunda bile elektrikli ısınma 3,5 kat daha pahalı kalıyor. Elektrikli ısınmayı tercih edenler hem enerji verimliliği bakımından hem de aile bütçesi bakımından kayba uğruyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel de bölge halkına bilinçli enerji kullanımı hakkında bilgi vermek amacıyla çalışmalara devam ettiklerini ifade ederek, "Kışın ısınmak için elektrik kullanmayı tercih edenler, hem doğal kaynakların bilinçsizce tüketilmesine hem de ülkemizin ekonomisine zarar veriyor. Ayrıca başka insanların haklarına aldırış etmeden sorumsuz bir davranış ortaya koymuş oluyorlar. Biz bölge insanımızın bu konuda daha fazla sorumluluk üstleneceğine inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Dicle Elektrik DağıtımEnerji Verimliliği HaftasıKaçak Elektrik
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5