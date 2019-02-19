"Elektrikli araç sayısı artacak ama gaza gelmemek lazım"

İSTANBUL (AA) - Petrol Sanayi Derneği (PETDER) Yönetim Kurulu Başkanı Selim Şiper, dünyadaki 1,5 milyar aracın yaklaşık 3 milyonunun elektrikli olduğunu belirterek, "Elektrikli araç sayısı kesinlikle artacaktır ama burada gaza gelmemek lazım. Elektrikli araçlarda teknolojik olarak çözülmesi gereken bazı engeller var, batarya teknolojisi gibi." dedi.

Bu yıl 28-30 Mart'ta 14'üncüsü düzenlenecek ve 140 milyar lira büyüklüğündeki akaryakıt sektörünü bir araya getirecek "Uluslararası Petrol, LPG, Madeni Yağ, Ekipman, İstasyon Market Ürünleri ve Teknoloji Fuarı - Petroleum Istanbul'un" öncesinde sektör yetkilileri basın toplantısı gerçekleştirdi.

Şiper, toplantıda yaptığı konuşmada, akaryakıt sektörünün LPG de dahil edildiğinde yaklaşık 2 milyon kişiye ekmek kapısı olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir takım sebeplerden dolayı zor günlerden geçtiğini ifade eden Şiper, "Kamu, bayiler ve şirketler olarak aynı tarafta yer alıyoruz. Biz de bundan payımızı alıyoruz ve üzerimize düşen fedakarlığı uzun bir süreden beri yapmaktayız. Daha iyi bir gelecek için çalışmamız gerektiği inancı ile yolumuza devam ediyoruz." diye konuştu.

- Dünyada elektrikli araç sayısı 3 milyon

Dünyada 1,5 milyara yakın araç bulunduğunu ve bu miktarın 3 milyonunun elektrikli araç olduğunu dile getiren Şiper, şöyle konuştu:

"Elektrikli araç sayısı kesinlikle artacaktır ama burada gaza gelmemek lazım. Elektrikli araçlarda teknolojik olarak çözülmesi gereken bazı engeller var, batarya teknolojisi gibi. Bataryalar daha uzun süreli yapılabiliyor ama bataryayı imal etmek için gereken ender metaller dünyanın öyle az ve sorunlu yerlerinde çıkıyor ki uzun vadede bunların sürdürülebilirliği mümkün mü değil mi bilemiyoruz. Diyelim ki 100 milyon elektrikli araç olsun. Bunların şarjı için gerekli olacak elektriği yine karşı çıktığımız, çevreyi kirleten kaynaklardan üretmek zorunda kalacağız. Hele de nükleere karşıysanız, yapacak birşey yok. Bu noktada biraz daha analitik düşünerek gerçekleri değerlendirmek lazım."

- İstasyon başına düşen satış miktarı 3 bin litre

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş da yaklaşık 40 yıldır sektörde hizmet verdiklerini, bu yıla kadar akaryakıt sektörünün bu kadar zor bir durumda olduğunu hiç görmediklerini belirtti.

Okumuş, kredi kartı komisyonları ve faizlerin yüksekliği ile kurdaki artış sebebiyle sektörün sıkıntıda olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti:

"Türkiye’ye ekonomik bir saldırı var. Bunu Türkiye olarak göğüsleyebileceğimizi düşünüyorum. Sektör milli duruş sergiledi. Akaryakıt istasyonlarının istihdam noktaları olarak görülmesine karşıyız. Sorumlu müdür, iş güvenliği uzmanı gibi sektörün üzerine getirilen ek maliyetlerin kaldırılması gerektiğini düşünüyoruz ve bunu da teklif ettik. Ayrıca, Türkiye’de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonunun çok fazla olduğunu düşünüyoruz. Türkiye’de 13 bin akaryakıt istasyonu ciddi anlamda enflasyondur. İstasyon başına düşen satış miktarı da 3 bin litre civarında."

- Brüt kar marjı litrede 67 kuruş

Akaryakıt Ana Dağıtım Şirketleri Derneği Üyesi Ercan Aydemir ise litresini 6,30-35 liradan aldıkları üründe brüt kar marjının ortalama 67 kuruş seviyesinde olduğunu söyledi.

Aydemir, "67 kuruşa ürünü getireceksiniz, toplayacaksınız, istasyonlara sevk edeceksiniz ve orada hizmet vermek suretiyle satacaksınız. Maliyetleri karşılamadığı için herkes zor durumda kalıyor." ifadelerini kullandı.