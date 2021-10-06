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Elektrikli bisiklete özel kredi

Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, “Son dönemde şehir hayatının hızlı temposu içerisinde kullanım rahatlığı, taşınabilirliği, çevreci özelliği ve en önemlisi zaman ve maliyet açısından geleneksel ulaşım sistemlerine alternatif yaratması dolayısıyla elektrikli bisikletler giderek daha fazla tercih ediliyor" dedi,

Elektrikli bisiklete özel kredi
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Şehir hayatının hızlı temposu içerisinde son yıllarda kullanım rahatlığı, taşınabilirliği, çevreci olması ve en önemlisi geleneksel ulaşım sistemlerine alternatif yaratması dolayısıyla giderek daha fazla tercih edilmeye başlayan elektrikli bisiklet ürünleri hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Yenilikçi ürün ve hizmetleriyle müşterilerinin hayatına değer katma vizyonu, sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği odaklı hareket eden Garanti BBVA da, çevreye ve insan hayatına olan katkısından hareketle elektrikli bisikletlerin kullanımını teşvik etmek amacıyla yeni bir iş birliğine imza attı.

Banka, Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri ile gerçekleştirdiği iş birliği kapsamında müşterilerine, Alba’nın düşük karbon ayak izi, enerji verimliliği ve yeşil ulaşım temalarını benimseyen, hem kişisel kullanım rahatlığı sunan hem de çevreci taşıt özelliği olan elektrikli bisiklet ürünlerine özel alışveriş kredisi sağlıyor. Alba bayileri üzerinden pos cihazını kullanarak, cazip faiz oranları ve uygun ödeme koşullarıyla yeni bir alışveriş kredisi imkânı sunuyor.

Mevcut Garanti BBVA müşterileri ve Garanti BBVA ile ilk kez çalışacak yeni müşteriler, Garanti BBVA Mobil ya da Garanti BBVA İnternet Bankacılığı üzerinden başvuru yaparak bu imkandan yararlanabilirler.

Konuyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Yatırım Bankacılığı ve Finansman Direktörü Emre Hatem, “Son dönemde şehir hayatının hızlı temposu içerisinde kullanım rahatlığı, taşınabilirliği, çevreci özelliği ve en önemlisi zaman ve maliyet açısından geleneksel ulaşım sistemlerine alternatif yaratması dolayısıyla elektrikli bisikletler giderek daha fazla tercih ediliyor. Sürdürülebilirliği, çevre dostu ürünleri ve karbon sıfır alternatif ulaşım araçlarını hayatlarının bir parçası haline getirmek isteyen tüm müşterilerimiz Alba ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği sayesinde alışveriş kredilerine hızlıca ulaşma imkanı buluyorlar” dedi.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu ise “Pandeminin etkisiyle toplu taşıma araçlarını kullanmak istemeyen kişilerin çevreye dost ulaşım alternatiflerine yöneldi. Bu durum da elektrikli bisiklete olan ilgiyi artırdı.  2025 yılında Avrupa’da satılan her iki bisikletten birinin elektrikli olması bekleniyor. Ülkemizde de elektrikli bisiklet kullanım oranının her yıl %20 artması öngörülüyor. Biz de Alba ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği kapsamında elektrikli bisiklet sahibi olmak isteyen müşterilerimizin kolayca alışveriş kredisi kullanabilmesini sağlıyoruz.  Garanti BBVA olarak, sürdürülebilirliğe verdiğimiz önem doğrultusunda çevreye dost ürünlerimize bir yenisini eklediğimiz için mutluyuz” dedi.

Krediyle ilgili bilgi veren Alba Elektrikli Ulaşım Sistemleri CEO’su Bora Urş , “Sürdürebilir ulaşımın temelini oluşturan elektrikli bisikletler tüm ulaşım alışkanlıklarını tamamen değiştirecektir. Ürettiğimiz ürünlerin satış kanallarında Garanti BBVA ile gerçekleştirdiğimiz alışveriş kredisi olanağından dolayı mutlu ve gururluyuz. Umarım, bu işbirliği sayesinde söz konusu ürünler daha ulaşılabilir ve hızlı bir şekilde kullanıcılara erişebilecek ve sektörde farklı işbirlikleri için de örnek oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

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