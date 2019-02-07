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"Elektrikli traktörü mart ayında denemeyi planlıyoruz"

- Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli: - "Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza, sizlere sunuyor olacağız"

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İZMİR (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli, "Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza, sizlere sunuyor olacağız." dedi.

Bugünden itibaren kapılarını Fuarİzmir'de açan 14. Agroexpo Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarının açılış programından önce stantları ziyaret eden Bakan Pakdemirli, ilk kez fuarda kullanıcıların beğenisine sunulan bir yabancı firmanın iki bahçe traktörü ile Kayhan Ertuğrul Makina'nın balya makinasının tanıtımlarına katıldı.

Bakan Pakdemirli, 16 bakan ve bakan yardımcısının katılımıyla gerçekleşen fuarda tarım zirvesinin de yapılacağını söyledi.

Tarımın makinasız yapılamadığını kaydeden Pakdemirli, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki günlerde inşallah Türkiye olarak biz de prototipi üzerinde çalıştığımız bir elektrikli traktörümüz var, onu da inşallah medyamıza sizlere sunuyor olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımıza inşallah denettirmeyi düşünüyoruz. Herhalde mart ayına yetiştirebilirsek, bu traktörü deniyor olacağız. Mekanizasyon çok önemli, mekanizasyon olmadan tarımda başarı sağlamak mümkün değil. Tarımın geleceği için bu mekanizasyonları tamamlamamız gerekiyor."

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Anahtar Kelimeler:
FuarTraktör
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