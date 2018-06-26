Elektrikli ve hibrit araç teknolojisinde vergi düzenlemesi

ANKARA (AA) - Enerji tasarrufu sağlamak için geliştirilen invertör ithalatında, motorlu kara taşıtlarının üretiminde kullanılması kaydıyla gümrük vergisi yüzde 0,8 olarak belirlendi.

Konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı, 1 Temmuz'da yürürlüğe girmek üzere Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatında lokomotif görevi gören otomotiv sektörünün değişen teknolojinin etkileriyle elektrikli/hibrit araç alanlarında da gelişim gösterdiği belirtildi.

Türkiye'de motorlu kara taşıtları tarafından salınan karbon emisyonunun azaltıcı etkisini göz önünde bulundurulduğunda ülkenin elektrikli/hibrit araç piyasasının ekonomiye olumlu etkileri olacağının değerlendirildiği ifade edilen açıklamada, bu kapsamda invertör ürününün, motorlu kara taşıtlarının imalinde kullanılmak kaydıyla gümrük vergisinin yüzde 0,8 olarak uygulanmasına karar verildiği kaydedildi.