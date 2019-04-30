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Elektrikte 220 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

- Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödenecek

Elektrikte 220 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 41 elektrik üretim santraline mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelerin listesi yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 41'ine mart ayı için toplam 220 milyon 26 bin 218 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 20 milyon 97 bin 279 lira ile Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 12 milyon 789 bin 178 lira ödeme ile Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve 12 milyon 180 bin 169 lirayla Çelikler Seyitömer Elektrik Üretim AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizmasıyla, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

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Anahtar Kelimeler:
EnerjiKapasiteKApasite MekanizmasıTürkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ)
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