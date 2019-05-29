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Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği

- Kapasite mekanizması kapsamında 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek

Elektrikte 236,8 milyon liralık kapasite mekanizması desteği
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ANKARA (AA) - Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) tarafından 41 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödeme yapılacağı bildirildi.

TEİAŞ'ın internet sitesinde, kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste yayımlandı.

Buna göre, elektrikteki kapasite mekanizması kapsamında yer alan 45 santralden 41'ine nisan ayı için toplam 236 milyon 787 bin 985 lira ödenecek.

Mekanizma kapsamında en yüksek ödeme 21 milyon 473 bin 937 lirayla Soma Termik Santral Elektrik Üretim AŞ'ye yapılacak. Bu şirketi, 13 milyon 665 bin 232'şer lira ödemeyle Yatağan Termik Enerji Üretim AŞ ve Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ izleyecek.

Kapasite mekanizmasıyla, elektrik piyasasında arz güvenliğinin temini için gerekli yedek kapasite dahil olmak üzere yeterli kurulu güç kapasitesinin oluşturulması ve uzun dönemli sistem güvenliğinin temini için güvenilir kurulu güç kapasitesinin korunması amaçlanıyor.

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