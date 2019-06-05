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Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı

- Türkiye'de elektrik abonesi sayısı mart sonu itibarıyla 44 milyonu geçti - Elektrikte abone sayısı en fazla olan grup 35 milyon 925 bin 970 ile meskenler oldu

Elektrikte abone sayısı 44 milyonu aştı
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ANKARA (AA) - MUHSİN BARIŞ TİRYAKİOĞLU - Türkiye'de elektrik abonesi sayısı martta geçen yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 2,7 artarak 44 milyon 15 bin 531'e yükseldi.

AA muhabirinin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun verilerinden derlediği bilgilere göre, elektrikte en fazla abone 35 milyon 925 bin 970 ile meskenler grubu olarak belirlendi.

Mesken abonelerini, 7 milyon 22 bin 49 aboneyle ticarethane, 651 bin 104 aboneyle tarımsal sulama, 349 bin 568 ile aydınlatma ve 66 bin 840 aboneyle sanayi grupları izledi.

Böylece, geçen yıl martta 42 milyon 861 bin 729 olan toplam elektrik abonesi sayısı bu yıl martta yüzde 2,7 yükselerek 44 milyon 15 bin 531'e çıktı.

Söz konusu dönemde mesken aboneleri sayısında yüzde 3,13, ticarethane abonelerinde yüzde 0,51, tarımsal sulama abonelerinde yüzde 2,75, aydınlatma abonelerinde yüzde 2,11 ve sanayi abonesi sayısında da yüzde 7,22 artış gerçekleşti.

- Sanayide elektrik tüketimi düştü

Sanayide elektrik tüketimi bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10 azalarak 22,3 milyon megavatsaate geriledi. Geçen yılın ocak-mart döneminde sanayi abonelerinin faturalanan elektrik tüketimi 24,8 milyon megavatsaat olarak kayıtlara geçmişti.

Türkiye'nin toplam elektrik tüketiminin yüzde 42'sine karşılık gelen sanayi abonelerinin faturalanan elektrik tüketimi geçen yıl aylık ortalama 8 milyon megavatsaat olarak tespit edilmişti.


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