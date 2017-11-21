Elektrikte kapasite artıyor

ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "2017 Yılı Elektrik Yatırımları Toplu Açılış Töreni"nde konuştu.

Türkiye'nin son 15 yılda büyük bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu, bunun güçlü liderlik ve siyasi iktidarla ortaya çıktığını anlatan Bakan Albayrak, "Her türlü ekonomik, sosyal ve siyasi provokasyona rağmen Türkiye, yüksek ideallerinden vazgeçmeyecek. Cumhurbaşkanımızın daha önce ifade ettiği gibi 'büyük milletlerin büyük dertleri olur'. Aynı zamanda 'büyük güç ve büyük hedefleri de olur'. Bu büyük hedeflere ulaşmak için önümüzde uzun ve engellerle dolu bir yolun olduğunu gayet açık ve net bir şekilde biliyoruz. Sizin liderliğinizde bu hedeflere ulaşmak ve bu engelleri aşmak için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışıyoruz." diye konuştu.

"Bir Türkiye rekoru"

Albayrak, 2017 boyunca devreye alınan enerji yatırımlarının, üretim, iletim ve dağıtım, hepsinin toplu açılışı için bir araya gelindiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Bugün itibarıyla toplamda 6 bin 90 megavat ve güç büyüklüğünün yanında bin 583 tesisi devreye aldık. Ama bugün devam edenlerle birlikte toplam 9 milyar dolar yatırımla yıl sonunda kapasiteye eklenecek 8 bin 222 megavat kurulu güç ve 2 bin 774 adet tesisle, ülkemizin tarihindeki en büyük yıl yatırımını gerçekleştirmiş olacağız. Bu kapasite Türkiye tarihimizdeki rakamsal olarak da sadece kurulu güç değil 9 milyar dolarlık boyutuyla bir Türkiye rekoru. Kesintisiz ve kaliteli enerji hizmeti sağlamak için iletim ve dağıtım altyapısına da ayrıca bu yıl 7,7 milyar liralık yatırımı devreye almış oluyoruz."

Yerli kaynaklardan 3'te 2 üretim hedefi

Albayrak, 2016 sonunda yerli kaynaklardan elektrik üretim oranının yüzde 49'lara ulaştığına değinerek, "Bu yıl yüzde 45-50 bandıyla yerli kaynaklardan elektrik üretimimizi her geçen gün yukarıya taşımak için yoğun bir mücadele içerisindeyiz. İnşallah yeni yatırımlarımızla, yerli ve yenilenebilir yatırımlarımızla 2023 hedefimiz, yerli kaynaklardan üretimin 3'te 2 oranına taşınması olacak." şeklinde konuştu.

Yerli kömürün elektrik üretimindeki payının bu yıl itibarıyla yüzde 16'ya ulaştığını vurgulayan Berat Albayrak, hizmete alınması planlanan ek 5 bin megavatlık yerli kömüre dayalı üretim kapasitesiyle, bu kaynaktan üretimde tüm zamanların en yüksek rakamına ulaşılacağını ifade etti.

"Made in Turkey" damgalı panel ve türbinler

Berat Albayrak, yerli kaynakların verimli şekilde kullanılmasının yanı sıra bunları değere çevirecek teknolojilerin de ülkede üretilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Enerji teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon odaklı dönüşümün önemli olduğunun altını çizen Albayrak, "Dünyaya 'Made in Turkey' damgalı güneş panellerini, rüzgar türbinlerini Allah'ın izniyle 2019 olmadan ihraç etmenin gururunu yaşayacağız." dedi.

Yeni kaynakların sisteme girişiyle elektrik arz güvenliğinin teminat altına alınması noktasında önemli bir adım atılmış olacağını aktaran Bakan Albayrak, "Tüm bu yatırımları enerji sektörünü doğrudan etkileyen kurdaki baskıyı da vatandaşlarımıza yansıtmadan hayata geçirmeye devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Muhabir: Murat Temizer