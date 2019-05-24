Elektrikte küresel işlem değeri 256,3 milyar dolar

ANKARA (AA) - Elektrik piyasasında küresel işlem değeri geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 28 artarak 256,3 milyar dolar oldu.

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY'nin (Ernst&Young) Enerji Sektörü İşlem ve Trendleri: 2018 Yılı Dördüncü Çeyrek Dönem Raporu'na göre, Avrupa elektrik piyasasında gerçekleştirilen işlemler, 126,5 milyar dolarla toplam küresel işlem değerinin yüzde 49'unu oluşturdu.

Böylece, Avrupa'da 2017'de 50,3 milyar dolar olan işlem değeri yaklaşık 2,5 kat arttı.

Enerji sektöründe küresel işlem değeri 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 28 artışla 256,3 milyar dolara yükseldi.

Yenilenebilir enerji alanındaki işlemler 48,3 milyar dolarla toplam işlem değerinin yaklaşık yüzde 19'unu oluşturdu.

- En çok sermaye yatırımını ABD çekti

Rapora göre, ABD 2018 yılında 55,1 milyar doları yurt içi, 26,3 milyar doları yurt dışı kaynaklı olmak üzere toplam 81,4 milyar dolar sermaye yatırımı çekti. Böylece ABD dünya genelinde en fazla sermaye yatırımı çeken ülke oldu.

Öte yandan, Çin ise yurt dışında en çok yatırım yapan ülke olarak öne çıktı. Yabancı ülkelerde 34 milyar dolarlık yatırım yapan Çin'in bu miktarın büyük bölümünü (32,6 milyar dolar) Avrupa'ya yönlendirdi.

Raporda görüşlerine yer verilen EY Türkiye Enerji Sektörü Lideri Erkan Baykuş, 2018'in küresel elektrik piyasası işlemlerinde olağandışı gelişmelerin yaşandığı bir yıl olduğunu belirterek, "Yeni enerji piyasasının tüketici talebi ve düzenlemeler doğrultusunda ölçek bakımından büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz. 2019 yılında yenilenebilir enerji, enerji depolama ve elektrikli araç alanlarında altyapı yatırımlarına ilgi artarak sürecektir." ifadelerini kullandı.