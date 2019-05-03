Elektrikte önleyici bakımın bütçesi 3,5 milyar lira

ANKARA (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Elektrik dağıtımında hizmet kalitesinin uluslararası standartlara getirilmesi amacıyla şebekede yapılacak önleyici bakım çalışmaları için 3,5 milyar liralık bütçe ihtiyacı olduğu hesaplanıyor.

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) tarafından 1 Mayıs'ta düzenlenen 12. Sektör Toplantısı'nda sektör paydaşları bir araya geldi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, elektrik dağıtım sektörü üçüncü tarife döneminde sorumlu olduğu yatırımın 5,17 milyar liralık kısmını bu yıl yapacak.

Yatırımlar daha çok şebekenin yenilenmesi, trafo kapasitesinin artırılması, sayaç değişimi gibi sahada yapılması zorunlu ve rutin işlemleri kapsayacak.

Müşteri memnuniyetinin ve hizmet kalitesinin maksimum seviyeye çıkarılması için önleyici bakım yatırımlarına hız verilecek. Böylece, elektrik dağıtımında şebekede herhangi bir arıza meydana gelmeden gerekli bakımlar yapılacak.

Önleyici bakım çalışmalarının uluslararası standartlarda yapılması ve kalitenin artırılması için şebekenin 2 yıl içinde tamamen gözden geçirilmesi gerekecek. Bu kapsamda yapılacak çalışmalar için 3,5 milyar liralık bütçe ihtiyacı ortaya çıkacak.

Teknik konularda uzlaşan sektör paydaşları bir ay içinde yatırım takvimi ve finansman ihtiyacının nasıl karşılanacağına ilişkin alt başlıkları değerlendirecek.

Öte yandan dolar kurundaki dalgalanma ve faizdeki artış sebebiyle, yapılacak önleyici bakım yatırımlarının şirketlerin bütçesine ilave yük getirebileceği ifade ediliyor.