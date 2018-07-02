Elektrikte serbest tüketici sayısı haziranda azaldı

ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici abone sayısı haziranda bir önceki aya göre yüzde 32,6 azalarak 1 milyon 498 bin 926 oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 81 bin 506 aboneyle İzmir oldu. İzmir'i, 65 bin 146 serbest tüketiciyle Konya ve 64 bin 402 aboneyle İstanbul izledi.

İstanbul'un Avrupa yakasında 24 bin 98, Anadolu yakasında ise 40 bin 304 serbest tüketici sisteme dahil oldu.

Serbest tüketici sayısı haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 32,6 azalarak 1 milyon 498 bin 926'ya düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 1 milyon 129 bin 968 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri 345 bin 497 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Haziranda serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

1.129.968

Ticarethane

345.497

Aydınlatma

515

Sanayi

1.448

Tarımsal Sulama

315

Diğer

21.181