Elektrikte serbest tüketici sayısı nisanda azaldı

ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici abone sayısı nisanda bir önceki aya göre yüzde 21,4 azalarak 2 milyon 278 bin 317’ye geriledi.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 590 bin 459 aboneyle İstanbul oldu.

İstanbul'un Avrupa yakasında 564 bin 30, Anadolu yakasında ise 26 bin 429 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 275 bin 292 serbest tüketiciyle İzmir ve 258 bin 840 abone ile Antalya izledi.

Serbest tüketici sayısı nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 21,4 azalarak 2 milyon 278 bin 317'ye düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 1 milyon 831 bin 82 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenlerden sonra sıralamada 419 bin 844 aboneyle ticarethaneler geldi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Nisanda serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

1.831.082

Ticarethane

419.844

Aydınlatma

1.783

Sanayi

2.218

Tarımsal Sulama

359

Diğer

23.031