Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi Bursa bilim dünya
Plaj ürünleri denetimde
Plaj ürünleri denetimde
Maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Maliyeti 13 binden başlıyor
20 milyon üyeyle çığır açtı!
20 milyon üye ile çığır...
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Tüketicinin harcama kriteri değişti..
Türkiye %37 Tasarruf Etti
Türkiye %37 Tasarruf Etti

Elektrikte serbest tüketici sayısı ocakta azaldı

- Elektrikte serbest tüketici abone sayısı ocakta bir önceki aya göre yüzde 11,27 azalarak 4 milyon 175 bin 381 oldu - Serbest tüketicilerin 3 milyon 106 bin 315'i mesken abonelerinden oluştu

Elektrikte serbest tüketici sayısı ocakta azaldı

ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici abone sayısı ocakta ay bir önceki aya göre yüzde 11,27 azalarak 4 milyon 175 bin 381'e geriledi.
Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 880 bin 795 aboneyle İstanbul oldu.
İstanbul'un Avrupa yakasında 577 bin 429, Anadolu yakasında ise 303 bin 366 serbest tüketici sisteme dahil oldu. İstanbul'u, 437 bin 438 serbest tüketiciyle İzmir ve 272 bin 102 abone ile Antalya takip etti.
Serbest tüketici abone sayısı ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 11,27 azalarak 4 milyon 175 bin 381'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 3 milyon 106 bin 315 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri, 1 milyon 27 bin 817 aboneyle ticarethaneler izledi.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 68 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.
Ocakta serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu
Serbest Tüketici Sayısı
Mesken
3 milyon 106 bin 315
Ticarethane
1 milyon 27 bin 817
Diğer
30 bin 53
Sanayi
7 bin 739
Aydınlatma
2 bin 937
Tarımsal Sulama
520

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Elektrik Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ)Elektrikte Serbest TüketiciEPİAŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5