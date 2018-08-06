Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar teknoloji Trabzon ekonomi dünya Bursa
En iyisini yaptılar
En iyisini yaptılar
SAHA'da bayrak değişimi
SAHA'da bayrak değişimi
Fındık üreticisine uyarı
Fındık üreticisine uyarı
Sıfır faiz fırsatı
Sıfır faiz fırsatı
Vergi açıklaması
Vergi açıklaması

Elektrikte serbest tüketici sayısı temmuzda azaldı

- Elektrikte serbest tüketici abone sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 52 azalarak, 707 bin 255'e geriledi - Serbest tüketicilerin 431 bin 864'ü mesken abonelerinden oluştu

Elektrikte serbest tüketici sayısı temmuzda azaldı

ANKARA (AA) - Elektrikte serbest tüketici abone sayısı temmuzda bir önceki aya göre yüzde 52 azalarak 707 bin 255 oldu.

Enerji Piyasaları İşletme AŞ verilerine göre, geçen ay en fazla serbest tüketiciye sahip şehir, 77 bin 555 aboneyle İzmir oldu. İzmir'i, 64 bin 110 serbest tüketiciyle Konya ve 63 bin 224 aboneyle İstanbul izledi.

İstanbul'un Avrupa yakasında 39 bin 659, Anadolu yakasında ise 23 bin 565 serbest tüketici sisteme dahil oldu.

Serbest tüketici sayısı temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 52 azalarak 707 bin 255'e düştü. Grup bazında en fazla serbest tüketici kaydı 431 bin 864 ile meskenlerde gerçekleşti. Meskenleri 257 bin 177 aboneyle ticarethaneler izledi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun 1 Aralık 2017'de yıllık serbest tüketici limitini 2 bin 400 kilovatsaatten 2 bin kilovatsaate düşürmesinin ardından ortalama aylık 70 lira ve üzeri elektrik faturası ödeyen abonelerin, elektriği istediği tedarikçiden almasının önü açılmıştı.

Temmuz serbest tüketici abone sayılarının grup bazlı dağılımı ise şöyle:

Abone Grubu

Serbest Tüketici Sayısı

Mesken

431.864

Ticarethane

257.177

Aydınlatma

616

Sanayi

1.760

Tarımsal Sulama

317

Diğer

15.521



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Aylık Serbest Tüketici SayısıElektrikte Serbest TüketiciEPİAŞSerbest Tüketici Sayısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5