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Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı

- Türkiye'de ithal kaynaklardan elektrik üretiminin ocak-temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalmasıyla yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı - Ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate ulaştı - Söz konusu dönemde elektrik ithalatı ise 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi

Elektrikte yerli üretimle 1,4 milyar dolar kasada kaldı
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ANKARA (AA) - MURAT TEMİZER - Elektrik üretiminde yerli kaynakların payının artmasıyla ocak-temmuz döneminde ithal kaynaklardan sağlanan enerjinin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,4 azalması sayesinde, yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

Elektrikte kurulu güç temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,6 artarak 90 bin 449 megavata yükseldi. Bu dönemde Türkiye'nin artan enerji talebini sorunsuz karşılamak amacıyla yatırımlara hız verildi.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından edindiği bilgiye göre, ocak-temmuz döneminde elektrik üretiminde yerli kaynakların payı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 29,4 artarak 116 milyon 799 bin megavatsaate çıktı.

Bu dönemde yenilenebilir enerji kaynaklarının üretimdeki payı ise yüzde 44,7 artarak 87 milyon 66 bin megavatsaate yükseldi.

1 Ocak-31 Temmuz arasında doğal gazdan elektrik üretiminde 24 milyon megavatsaatlik tasarruf sağlanarak, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık doğal gaz ithalatının önüne geçilmiş oldu.

Söz konusu dönemde ithal kömürden 4 milyon megavatsaat daha az elektrik üretildi ve 102,5 milyon dolarlık ithal kaynak kullanımı engellenmiş oldu.

Böylece ithal kaynakların elektrik üretimindeki payı, yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla toplam yüzde 15,4 azaldı ve yaklaşık 1,4 milyar dolar Türkiye'nin kasasında kaldı.

- İthalat azaldı, ihracat arttı

Türkiye'nin elektrik ithalatı yılın yedi aylık döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,4 azalarak 1153 gigavatsaate geriledi.

Öte yandan söz konusu dönemde elektrik ihracatı ise yüzde 21,6 artışla 1795 gigavatsaate yükseldi.

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